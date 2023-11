Giulia De Lellis spiega i motivi della sua sparizione dai social legati alla sua salute: "Sono stata in giro per ospedali, non trascuratevi"

Sono stati giorni difficili per Giulia De Lellis che, nonostante sia sempre molto attiva sui social, ha deciso di prendersi una piccola pausa di qualche ora destando la preoccupazione dei suoi follower che hanno subito notato la sua assenza. L’influencer ex concorrente del Grande Fratello è poi tornata per spiegare il motivo del suo silenzio: la paura di avere un problema di salute.

Giulia De Lellis preoccupata per la sua salute

Sono bastate poche ore di silenzio sui social per accendere la preoccupazione dei suoi fan. Giulia De Lellis, da sempre molto attiva e seguita sui social, è tornata a parlare nelle sue storie di Instagram per tranquillizzare i follower e per spiegare il motivo della sua assenza. Nessuna gravidanza in corso, possibilità che in moltissimi avevano ipotizzato. Lo ha confermato lei stessa, raccontando però di aver temuto per la sua salute. “Sono stati giorni complicati, in cui sono stata in giro per ospedali” ha raccontato l’ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne. “Mi chiedevano tutti se fossi incinta: no. Si pensava avessi problemi di salute, che ringraziando Dio non ci sono. Sto benissimo, ma vi lascio immaginare come sono stata solo all’idea.”

Ad aggiungersi a questi pensieri, la preoccupazione anche per la salute di un componente della sua famiglia “Contemporaneamente a questi presunti problemini che si pensava io avessi, una persona importante della mia famiglia non è stata bene. Poche ore di sonno, tanto stress, tanta paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati.” Una grande paura per l’influencer che, riferendosi alle situazioni appena vissute, ha voluto mandare un messaggio molto importante ai suoi follower, ricordando che prendersi cura della propria salute è importantissimo e che il proprio benessere non deve mai essere dato per scontato. “Finché c’è la salute c’è tutto. Non è un modo di dire, non c’è nulla di più vero” e ancora “Non date per scontata la vostra salute, siate grati alla vita. Non vi trascurate.”

Giulia De Lellis torna in tv: dove la vedremo

Rientrati i problemi personali, ora Giulia De Lellis si può concentrare sul suo prossimo progetto televisivo, che la vedrà su Real Time a partire dal 15 novembre 2023. La bella influencer, a fiano dello psicologo esperto di relazioni e terapia di coppia Matteo Radavelli, condurrà Amore alla prova – La crisi del settimo anno, un nuovo show di 4 puntate pensato come un esperimento sociale.

Un programma che coinvolge 4 coppie in crisi che hanno deciso di prendere parte a un esperimento scambiandosi i partner tra loro. Ognuno vivrà 2 settimane col nuovo “partner” senza poter parlare con il proprio compagno reale: l’obiettivo è sperimentare una nuova convivenza insieme a una persona diversa dal proprio compagno e provando a capire come e se la propria relazione continuerà o se è davvero arrivata al capolinea. Una decisione che verrà presa solo alla fine dell’esperimento.

Una nuova avventura televisiva per Giulia, che dopo vari progetti torna sul piccolo schermo nei panni di conduttrice. Ruolo che non le è nuovo: due anni fa aveva infatti condotto con successo il famoso docureality Love Island, riuscendo a coinvolgere il suo pubblico. Non vediamo l’ora di scoprire se anche questo nuovo programma sarà un successo.