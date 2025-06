Morto Giorgio Biagioli, l’attore di L’ombra del giorno che partecipò a The Voice Senior

L'attore si è spento a 77 anni a seguito di complicazioni dovute a un intervento chirurgico. Giorgio Biagioli era diventato noto per la partecipazione a "The Voice Senior"

IPA Antonella Clerici

Una voce che sapeva emozionare, un volto che ha attraversato palcoscenici e schermi: Giorgio Biagioli ci ha lasciati. Aveva 77 anni, ed è morto a Frascati, in seguito a complicanze sopraggiunte dopo un delicato intervento chirurgico. La notizia, diffusa da cronachemaceratesi.it, ha scosso il mondo dello spettacolo e chi lo aveva seguito, anche solo una volta, in una delle sue esibizioni. Nel 2020 aveva preso parte a The Voice Senior, dove si era fatto conoscere dal grande pubblico malgrado la sua carriera abbia attraversato decenni.

Addio a Giorgio Biagioli

La morte di Giorgio Biagioli segna la fine di una parabola artistica fatta di passione, tenacia e un amore per il palcoscenico. Ricoverato da tempo all’ospedale di Frascati, si è spento sabato scorso, lasciando nel dolore la moglie Paola, i figli e tutti coloro che ne avevano apprezzato l’umanità prima ancora del talento.

I funerali si tengono il 25 giugno, alle 16, nella Chiesa Collegiata di Montecassiano, suo paese d’origine nelle Marche. Proprio da Montecassiano era partita quella carriera senza eccessi, fatta più di ruoli minori e grandi emozioni che di titoli altisonanti. Ma chi lo conosceva, sapeva bene che Giorgio Biagioli non cercava la fama ma si muoveva tra un palco e l’altro per assecondare la sua passione.

La carriera

Il cinema lo ha conosciuto in punta di piedi, ma lui sapeva farsi ricordare. Giorgio Biagioli era comparso in Panni sporchi (1996), in The Foreign Body, e più di recente in L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni, accanto a Riccardo Scamarcio. Una presenza discreta ma carismatica, di quelle che non rubano la scena ma la sanno arricchire. E di certo sapeva stare in scena come pochi, con quella compostezza che viene da una lunga familiarità con l’arte e la vita vera. Forse è per questo che anche chi lo incontrava solo in una battuta, lo ricordava.

A ricordarlo sui social è stato l’amico Pino Gulizia, che ha scritto: “Un pensiero speciale oggi a Giorgio Biagioli, amico con cui ho condiviso parecchie battaglie musicali che si è spento oggi a Roma. Ovunque tu sia Giorgio continua a cantare“. Tra i commenti è comparso anche quello del figlio Umberto, che ha voluto ringraziare personalmente per le belle parole spese: “Ciao, sono il figlio. Passato un po’ di tempo eh!?! Allora, per chi volesse, i funerali ci saranno domani ore 16,00 presso la Chiesa Collegiata di Montecassiano. Ricordo pure io le cantate infinite che si faceva allo Shalimar di Senigallia”.

La partecipazione a The Voice Senior

Per molti italiani, Giorgio Biagioli è il volto gentile che nel 2020 salì sul palco di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici. Aveva scelto di cantare Il mondo di Jimmy Fontana, e in quel momento tutto il pubblico percepì la stoffa di un interprete che sapeva dare corpo alle emozioni. Non era solo una voce, ma un racconto. Dietro di lui, una vita intera vissuta tra arte, spettacolo e legami sinceri.

Chi frequentava lo storico locale Shalimar di Senigallia lo ricorda bene: le sue serate erano un rituale, con musica dal vivo e grandi interpretazioni. Lì Giorgio Biagioli si trasformava, diventava cantautore d’anima, intrattenitore elegante, amico del pubblico. Non era raro vederlo scendere dal palco per condividere il microfono, una risata, o semplicemente una canzone da cantare insieme.