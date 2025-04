Giorgia, il suo successo a Sanremo e il futuro a X Factor: “Ci sarà”

Giorgia racconta ad Alessandro Cattelan alcuni dettagli di "La cura per me" e i progetti per il prossimo "X Factor"

Fonte: IPA Giorgia

Giorgia non ne sbaglia una: iconica cantante fin dagli albori della sua carriera, oggi continua a colpire il cuore di tantissimi fan attraversando generazioni grazie alla sua voce potente e un’interpretazione difficile da imitare.

Sarà anche per questo che La cura per me, il brano che ha scelto di portare al Festival di Sanremo 2025, continua ad essere uno dei più ascoltati e a riceve grandi riconoscimenti: di questo, e del suo futuro a X Factor, Giorgia ha voluto parlare insieme ad Alessandro Cattelan in un’intervista che ha toccato anche il suo rapporto con Blanco, autore del pezzo.

Giorgia, “Sanremo 2025” e il lavoro con Blanco

Giorgia è una degli esempi viventi che non sempre un posto sul podio determina la buona riuscita di un progetto. Acclamatissima, sempre sorridente e capace di trasformare musica e parole in emozioni universali, la cantante sta vivendo un periodo bellissimo anche grazie alla scia della sua partecipazione a Sanremo 2025 con il brano La cura per me.

Un pezzo che è entrato nel cuore di tutti senza distinzione d’età e che ha ottenuto la certificazione Platino rendendo la cantante la prima artista donna tra i sanremesi a conquistare questo riconoscimento. Ma non solo, il brano è anche il pezzo sanremese più utilizzato su TikTok, la piattaforma che, in un certo senso, racchiude le preferenze e lo stile delle generazioni più giovani.

Un risultato incredibile che Giorgia ha raccontato ad Alessandro Cattelan nella puntata del podcast Supernova che la vede ospite: “La vivo come una figata pazzesca: non ci avevo fatto i conti. Tutti la cantano, dai bambini alle persone grandi” ha spiegato la cantante divertendosi a raccontare i video più simpatici in cui la sua La cura per me è colonna sonora.

Un avvicinamento a una generazione diversa dalla sua, anche grazie al lavoro che Giorgia ha fatto con Blanco, autore del pezzo con cui ha collaborato prima di proporre la canzone a Sanremo: “ È stato un processo ricco di momenti. Il pezzo mi è arrivato cantato da Blanco e la sua interpretazione era molto forte. L’ho sentito con la voce rotta e disperata: ho pianto” ha spiegato Giorgia parlando di Blanco come di “Un’anima antica: questa generazione ha una grande profondità. Lui è particolarmente sensibile. Abbiamo parlato da musicisti: a un certo punto non c’era età, era un dialogo musicale”.

I due, infatti, hanno poi scelto di lavorare insieme per poter permettere a Giorgia di portare all’interno della canzone qualcosa di suo: “La prima volta che l’ho cantata mi sono accorta che la canzone c’era. Ero da tanto che cercavo una canzone che mi emozionasse sotto tutti i punti di vista: da cantare da ascoltare e da interpretare. Poi ci siamo incontrati per parlarci e magari cambiare delle cose. L’inciso, le note e abbiamo aggiunto uno special”.

Un processo che ha portato la cantante, con il suo inconfondibile acuto, a incantare il pubblico ancora una volta, dimostrando di poter essere ancora una cassa di risonanza di sensazioni che non hanno età.

Giorgia svela il suo futuro a “X Factor”

Tra i temi toccati nella chiacchierata tra Giorgia e Alessandro Cattelan non poteva poi emergere la recente apparizione della cantante come conduttrice di X Factor, talent musicale che ha visto il presentatore come padrone di casa per diverso tempo.

Per Giorgia, che ha confessato di aver sempre voluto provare a cimentarsi in questo ruolo, è stato un lavoro difficilissimo, e per lei completamente diverso dal cantare su un palco. Nonostante questo, e un’ansia iniziale nel corso della prima puntata dei live, Giorgia ha amato il suo percorso: “La parte musicale, stare vicino ai ragazzi, me la sono sentita molto mia. Quella parte mi ha aiutata molto”.

Proprio per questo motivo, alla domanda indiscreta di Cattelan rispetto a un suo prossimo contributo da conduttrice nella prossima edizione, Giorgia non ha saputo trattenere l’entusiasmo: “Ma io penso di sì. Se non mi hanno cacciato! Mi piacerebbe farlo una seconda volta magari con meno ansia della prima. Comunque ci sarà e me lo vorrei godere un pochino di più.”

Un ritorno graditissimo a molti, che si aggiunge non solo al successo di La cura per me, ma anche a quello di Diamanti, la canzone nominata ai David di Donatello 2025 nella Canzone Originale per l’omonimo film di Ferzan Ozpetek.