GF Vip slitta ancora, Signorini annuncia la fine a marzo

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il GF Vip slitta ancora e Alfonso Signorini annuncia la fine a marzo. Nell’ultima puntata del reality il conduttore si è lasciato sfuggire un’informazione importante, lasciando intendere che la trasmissione potrebbe durare ancora diversi mesi. Già qualche settimana fa i concorrenti del GF Vip avevano scoperto la scelta di allungare il reality sino a febbraio. La notizia aveva messo in crisi gli inquilini, tanto che Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini avevano abbandonato lo show, desiderosi di trascorrere il Natale con i propri cari.

Nella puntata del 14 dicembre però Alfonso Signorini si è lasciato sfuggire una informazione importante, ossia che il GF Vip verrà trasmesso sino a marzo. Il conduttore ha infatti annunciato l’arrivo nella Casa più spiata d’Italia di due nuove concorrenti. Si tratta di Cecilia Capriotti, showgirl ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, e di Carlotta Dell’Isola, ex protagonista di Temptation Island. Signorini ha svelato dunque che la porta rossa verrà varcata da due donne: “Una è Cecilia Capriotti che ha fatto l’Isola dei Famosi, ed è simpaticissima e ha tanta voglia di mettersi in gioco – ha detto – e poi l’altra si è distinta nell’ultima edizione di Temptation Island, cioè Carlotta dell’Isola che è la vox populi di cui abbiamo bisogno in questa edizione”. Poco dopo Signorini ha aggiunto: “Con loro il cast è completo, faremo Natale, ultimo dell’anno e befana e andremo avanti fino al 15 marzo”.

Il GF Vip dunque potrebbe non terminare all’inizio di febbraio come era stato annunciato, ma a metà marzo, durando circa sei mesi. Un vero e proprio record che segnerebbe la storia della tv. Già qualche giorno fa Tommaso Zorzi aveva intuito la scelta della produzione di non mettere fine al programma l’8 febbraio. Durante una chiacchierata infatti Filippo Nardi si era lasciato sfuggire l’informazione. Interrogato dagli altri inquilini, il. dj aveva fatto un’espressione strana. “Perché fai quella faccia? Finisce l’8 febbraio?”, aveva chiesto preoccupato Zorzi, ma il concorrente aveva risposto solo: “Boh”, senza però nascondere un sorriso. “Filippo, non puoi fare questi giochi a noi. Siamo qua da tre mesi – aveva poi aggiunto Tommaso, molto preoccupato – […] Ho ipotizzato che l’8 febbraio ci mettono tutti su un aereo e ci dicono che siamo i concorrenti dell’Isola dei famosi 2021”.