GF Vip, Elisabetta Gregoraci scrive all’ex di Pretelli dopo la puntata

GF Vip, Elisabetta Gregoraci lascia la Casa per fare l’albero di Natale con Nathan Falco

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto di nuovo protagonista Elisabetta Gregoraci, che ha raggiunto nella Casa più spiata d’Italia Pierpaolo Pretelli per un confronto.

Dopo i malumori venuti fuori a seguito dell’abbandono del gioco da parte della showgirl, i due hanno finalmente chiarito lasciandosi alle spalle incomprensioni e malintesi.

E mentre Pretelli continua la sua avventura all’interno del loft di Cinecittà, sempre più determinato a godersi l’esperienza, dopo la fine della puntata la Gregoraci ha scritto ad Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo e mamma di suo figlio che, sempre nel corso dell’ultima puntata, si è presentata fuori dalla Casa per salutarlo e per portargli notizie di Leonardo, il loro bambino.

A svelarlo è stata proprio la modella e attrice cubana tramite le storie di Instagram. Proprio dopo l’ultima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini, le due si sono scambiate dei messaggi, come ha svelato la Romero:

Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. Non era dovuto, né scontato. È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa “solidarietà femminile” di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica.

Ariadna ha voluto mantenere per sé il contenuto dei messaggi, ma ha dimostrato di apprezzare moltissimo il gesto della showgirl:

È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri, perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno. Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è. Elisabetta, mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene.

Nonostante le critiche e le malelingue, la Gregoraci ha provato comunque di tenere davvero molto a Pierpaolo. Un’amicizia “speciale” che a quanto pare ha avuto la “benedizione” anche dall’ex compagna di Pretelli.

E del resto la Gregoraci si è emozionata molto quando il modello ha rivisto il video del figlio Leonardo. “Ti vede come un supereroe” ha raccontato Ariadna, mentre Pierpaolo non riusciva a trattenere le lacrime durante la diretta.

Ariadna Romero. Fonte: Instagram