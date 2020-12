GF Vip: Elisabetta e Pierpaolo fanno pace, e la Ruta si commuove per la madre

editato in: da

La puntata settimanale del GF Vip in prima serata su Canale 5 si è aperta con l’atteso confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta ha raggiunto nella casa Pierpaolo attraverso la Glass Room, per mettere fine una volta per tutte ai malumori esplosi tra i due a distanza, dopo l’uscita volontaria di Elisabetta dal gioco. La Gregoraci nei giorni scorsi era sembrata parecchio risentita dell’atteggiamento di Pierpaolo, volto a lasciarsi alle spalle il loro feeling per godersi la Casa.

Quella di Pierpaolo è sembrata a tutti – coinquilini compresi – una vera e propria cotta per Elisabetta e la distanza da lei gli è servita per riprendere in mano la sua partecipazione come individuo singolo al GF Vip.

I due finalmente sembrano essersi chiariti e aver fatto pace, lasciandosi alle spalle le incomprensioni dell’ultimo periodo. In fondo bisogna andare avanti: Elisabetta è fuori, Pierpaolo è dentro, inutile continuare a rivangare il passato.

A proposito di passato, Ariadna Romero – ex compagna di Pierpaolo e mamma di suo figlio – si è presentata fuori dalla Casa per salutarlo e per portargli notizie del bambino: “Ti vede come un supereroe” ha raccontato Ariadna, e Pierpaolo non è riuscito a trattenere le lacrime.

Sempre in collegamento con lo studio per la diretta su Canale 5, sono emerse ancora una volta le antipatie di Tommaso nei confronti di Sonia Lorenzin, entrata nella Casa da pochi giorni. Tommaso però è sembrato voler fare un passo verso l’influencer, scusandosi ufficialmente per l’atteggiamento a lei rivolto fin dai primi giorni del suo arrivo. Nonostante I due non riescano ancora ad andare d’accordo, sembra essere stata firmata una tregua, durerà?

Il Grande Fratello ha regalato agli spettatori anche un momento di estrema commozione con il video messaggio della mamma di Maria Teresa Ruta, registrato per salutare la figlia ancora in gioco nella Casa. La Ruta si è commossa nel vedere le immagini affettuose della madre, dedicandole delle parole piene d’amore.

Intanto Alfonso Signorini ha già annunciato che nella prossima puntata sono attesi ben 4 nuovi concorrenti per animare ulteriormente questa edizione del GF Vip, che terrà compagnia su Canale 5 fino ai primi di febbraio.