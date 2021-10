GF Vip: Amedeo Goria papà, Vera Miales sarebbe incinta: l’indiscrezione

GF Vip 6: il cast ufficiale

Vera Miales, giovane fidanzata di Amedeo Goria, sarebbe incinta. A riportare l’indiscrezione è stato Fanpage, che ha pubblicato alcune foto della compagna del concorrente del GF Vip con un evidente pancino. La diretta interessata non ha confermato né smentito quella che sarebbe una notizia spiazzante per il giornalista, che sta iniziando a farsi largo tra i vipponi con la sua intelligenza e la sua simpatia.

GF Vip, Amedeo Goria padre per la terza volta

Nelle foto pubblicate, le rotondità di Vera Miales non hanno lasciato dubbi di nessuna sorta. Raggiunta dai microfoni del magazine, la modella non ha voluto però lasciare dichiarazioni, chiudendosi nella più stretta privacy. Non ci sono state, quindi, conferme da parte sua se non per quelle immagini che la ritraggono in un momento di vita quotidiana mentre è intenta a gettare la spazzatura in compagnia della sorella.

Per Amedeo Goria, si tratterebbe del terzo figlio dopo i due avuti dalla moglie Maria Teresa Ruta. Guenda e Gian Amedeo sono ormai diventati adulti ma il rapporto con il loro padre non è mai stato facile. Grazie al Grande Fratello Vip, però, al quale Guenda ha partecipato nel 2020 con sua madre, il legame è oggi tornato a essere quello di una volta, forte di quell’armonia che padre e figlia hanno ricercato negli anni.

Amedeo Goria non sarebbe pronto a diventare padre

Tuttavia, sulla possibilità di avere un terzo figlio, Amedeo Goria ha più volte dimostrato di non avere dei dubbi. A rivelarlo è stata la sua compagna che, proprio a Fanpage, aveva dichiarato: “Ho avuto un ritardo e l’ho messo in guardia. Gli ho detto di stare attento perché se fossi rimasta incinta avrei tenuto il bambino. Sono contraria all’aborto. Amedeo mi ha detto che non se la sente di fare il papà a questa età. Tutto qui. Stiamo insieme da poco più di sei mesi, ancora non si parla di figli. Io sto lavorando e lui è appena andato in pensione, ci stiamo godendo il momento”.

La loro storia procede comunque a gonfie vele. Con il passare dei mesi e l’evoluzione di un legame importante, il giornalista sportivo e concorrente del GF Vip avrebbe trovato il coraggio di spendere delle parole molto profonde nei confronti della sua compagna, già intervenuta all’interno del programma per dimostrargli la sua vicinanza dopo il caso Ainett Stephens e gli approcci considerati troppo “affettuosi”.