GF Vip, Alfonso Signorini tuona contro Lulù: tre cose che (forse) vi siete persi

La ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip si è rivelata piuttosto movimentata, con alcuni colpi di scena che non hanno convinto appieno il pubblico. Al centro dell’attenzione ancora una volta il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: sono proprio loro ad aver destato più sospetti, con l’improvvisa cordialità che hanno dimostrato dopo settimane di lacrime e patimenti. Ma c’è stato spazio anche per Lulù, che si è presa (nuovamente) un duro rimprovero da Alfonso Signorini.

Ecco quali sono stati i momenti salienti dello scorso appuntamento con il GF Vip.

Alfonso Signorini, il duro rimprovero a Lulù

È quasi trascorsa una settimana da quando le Principesse Selassiè sono diventate tre concorrenti distinte, e in quanto tali hanno piccole responsabilità da portare avanti singolarmente. In particolar modo, le nomination: è qui che Lulù sembra dare il peggio di sé, mostrando una fragilità di carattere che in parte aveva già rivelato nel corso delle altre puntate. Se la volta scorsa Signorini era stato un po’ più paziente con lei, in questa occasione ha deciso di rimproverarla duramente. La Principessa ha infatti sprecato (nuovamente) la sua nomination indicando Manila Nazzaro, senza però riuscire a dare una motivazione.

“Non so perché, non ci sta un motivo e non me lo posso inventare” – ha ammesso Lulù. Cosa che ha fatto sbottare Alfonso: “Parliamoci chiaro, la volta scorsa ti sei messa sotto al tavolo perché non sapevi che fare, oggi te ne esci che non sai chi nominare, ma allora vai fuori dal Grande Fratello e non giocare più. Ma perché devi sprecare così le nomination”. E ancora: “Ma magari ci saranno persone che non legano con te. Ma che cavolo stai dicendo? Io non accetto questa nomination, o mi dai la motivazione oppure la annullo”.

Katia Ricciarelli, pace fatta con Miriana Trevisan

Nei giorni scorsi, le due donne erano state protagoniste di un acceso diverbio. Che tra di loro non scorresse buon sangue era già cosa nota (basti pensare che la Ricciarelli aveva minacciato di non partecipare al compleanno organizzato per Miriana Trevisan), ma una nomination ha rischiato di rompere definitivamente i delicati equilibri all’interno della Casa. La showgirl aveva fatto il nome di Katia durante la scorsa puntata, e nelle ore successive la soprano era andata su tutte le furie. “Sta str*nza, le tiro una scarpa in testa e le faccio un buco” – aveva detto, sfogandosi con Patrizia Pellegrino.

Poi, improvvisamente, il riavvicinamento: entrambe hanno riconosciuto l’importanza di mettere una pietra sopra a quanto accaduto e andare avanti, senza serbare rancore. Katia e Miriana hanno fatto l’una un passo verso l’altra, regalandoci una bella pagina di televisione. E, interpellate da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata, hanno entrambe confermato di aver superato il loro momento difficile. Un bellissimo abbraccio tra le due ha suggellato la pace fatta, e non possiamo che sperare che stavolta duri a lungo.

Il triangolo tra Alex, Delia e Soleil

Il momento che forse meno di tutti ci ha convinti è stato l’incontro tra Alex Belli e Delia Duran, che si è ben presto trasformato in un triangolo con l’arrivo di Soleil Sorge. Brevissimo riassunto (per chi si fosse perso le puntate precedenti): l’attore, con il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, si era avvicinato notevolmente a Soleil e aveva avuto con lei atteggiamenti intimi che avevano mandato su tutte le furie sua moglie. Quest’ultima lo aveva accusato più volte – anche durante un acceso confronto avvenuto in una delle scorse puntate. Lacrime e parole durissime avevano fatto addirittura parlare di una possibile rottura tra Delia e Alex.

E poi, come un fulmine a ciel sereno, la pace: nel corso dell’ultima puntata, i due innamorati si sono chiariti e addirittura hanno vissuto un momento di spensieratezza con la Sorge, che ha scambiato alcuni snack con la sua “rivale”. Che sia tutto finito a tarallucci e vino? Impossibile non insospettirsi un po’, soprattutto vista la “passione” che tutti e tre avevano mostrato nei giorni passati a causa di questa amicizia nata tra Alex e Soleil. Solo il tempo, tuttavia, ci dirà se davvero Delia è riuscita a superare la delusione che aveva provato inizialmente.