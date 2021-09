GF VIP, Aldo Montano si commuove per Mario: tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il Grande Fratello Vip sta ancora scaldando i motori, ma dopo una settimana è già possibile intravedere qualche dinamica di gruppo e i primi legami che nascono all’interno della Casa. Nella puntata del 20 settembre si sono analizzati i primi giorni di convivenza tra i concorrenti e l’integrazione degli ultimi inquilini con i primissimi a essere entrati.

È ancora presto per definire alleanze e nemici e dunque il programma condotto da Alfonso Signorini si concentra ancora sui rapporti dei vip con l’esterno, il loro passato e i loro amori.

Al di là del “siparietto” (non sapremmo definirlo in altro modo per la superficialità con cui è stato trattato l’argomento) di Jo Squillo in burqa, ci sono stati dei momenti molto toccanti e altri di tensione, come spesso accade nel reality.

L’emozione di Aldo Montano

Uno dei momenti più toccanti è stato quello dedicato ad Aldo Montano e al suo percorso di vita, come sportivo e come uomo. Così, dopo aver ripercorso le sue gesta e il suo ultimo trionfo a Tokyo 2020 e l’amore per la scherma trasmessogli dal padre e dal nonno, il Grande Fratello ha voluto mostrargli Olga, sua moglie, in collegamento da casa insieme al piccolo Mario, il suo secondo figlio nato pochi mesi fa che dormiva nella sua culla. Un momento molto tenero, che ha visto Montano emozionarsi alla vista del piccolo, senza esagerazioni o parole banali. Era tutto in uno sguardo.

La lezione sull’amore di Katia Ricciarelli

Nel corso della puntata è stato intenso anche il momento dedicato a Katia Ricciarelli che ha avuto modo di ripercorrere le sue due più grandi storie d’amore, quella con Josè Carreras e quella con Pippo Baudo. Il “la” è arrivato dopo una clip in cui la cantante lirica si è lasciata andare alla nostalgia: “Il primo amore non è vero che non si scorda mai. Io ritengo che sia l’ultimo che non si scorda mai, perché l’ultimo ti rimane lì, sulla pelle”. L’ultimo amore è proprio quello con il presentatore, al quale Katia ha voluto rivolgere un saluto parlando direttamente a lui attraverso le telecamere.

“Grazie Pippo. È inutile che io ti dica che ti voglio bene, che ti rispetto, che sei un grande professionista e, in qualsiasi momento, se io posso correre da te, per qualsiasi cosa, sono qua“.

I tre moschettieri Montano, Bortuzzo e Belli

Si torna a parlare di Montano, ma questa volta per l’amicizia nata in pochi giorni con Alex Belli e Manuel Bortuzzo. I tre si autodefiniscono moschettieri e hanno legato fin da subito. Un affetto spontaneo, fresco, una complicità che cresce e che va oltre l’età e i problemi fisici. Anzi, la disabilità di Manuel vissuta a suo modo, con la sua forza e il suo sorriso hanno fatto sì che nascesse questo bel rapporto, fatto di scherzi, chiacchierate e giochi.