GF Vip e l’addio della Volpe, Costanzo: “C’è un limite, difficile ragionare con lucidità”

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Maurizio Costanzo torna a commentare il GF Vip di Alfonso Signorini che in questi giorni ha perso uno fra i suoi concorrenti più importanti: Adriana Volpe. La conduttrice ha abbandonato il bunker di Cinecittà a causa di gravi problemi personali e poco dopo ha annunciato la morte di Ernesto Parli, suo suocero e padre del marito Roberto Parli.

L’uomo era malato da diverse settimane e la Volpe era stata messa in contatto con la famiglia dal GF Vip. Quando le condizioni del suocero si sono aggravate, Adriana ha varcato la porta rossa, decisa a rimanere accanto a suo marito e alla figlia Giselle. L’addio dell’ex presentatrice de I Fatti Vostri al reality ha sollevato molti dubbi nei telespettatori. C’è chi è convinto che sia stata una scelta giusta continuare a mandarlo in onda e chi invece crede che sarebbe stato meglio sospendere la trasmissione.

Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Costanzo che ha risposto alla lettera di una telespettatrice. “Mi sembra assurdo che il GF vada avanti – si legge nella missiva – […] Ancora una volta questo programma sta lucrando sul dolore, sui sentimenti delle persone, ovviamente con un obiettivo chiaro e tondo: fare ascolti”. Su Nuovo Tv, Costanzo ha replicato alla donna, esprimendo il suo giudizio: “C’è comunque un limite – ha spiegato il marito di Maria De Filippi – ed è giusto permettere a chi lo desideri di uscire dalla Casa senza penali o clausole contrattuali da rispettare. Non è facile riuscire ad affrontare con lucidità una situazione così complicata”.

Qualche giorno fa Mediaset e Alfonso Signorini hanno annunciato la data della finale del GF Vip. Il reality era stato prolungato sino a fine aprile, ma terminerà l’8 dello stesso mese. Una scelta dettata dalle difficoltà che sta affrontando l’Italia, ma anche dalla necessità di continuare a regalare un po’ di svago ai telespettatori, come ha affermato il conduttore.

Nel frattempo la Volpe ha rotto il silenzio su Instagram, svelando il suo dolore, ma anche la voglia di tornare a sorridere. “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro il cuore – ha scritto -. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso grazie per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”.