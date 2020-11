GF Vip 2020, scontro Gregoraci-Elia, Brosio punito: le pagelle della quindicesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Emozioni forti, scontri e liti nella quindicesima puntata del GF Vip dove, una dopo l’altra, stanno cadendo le maschere. A condurre magistralmente lo show, ancora una volta, Alfonso Signorini, che ha dimostrato il suo talento, passando dalla commozione per Gigi Proietti allo scherzo di Barbara D’Urso, sempre con grande delicatezza.

Scopriamo le nostre pagelle per questa puntata del GF Vip.

ALFONSO SIGNORINI – Un amico, più che un conduttore, e un professionista che ha dimostrato di conoscere molto bene l’animo umano. Alfonso Signorini sta rendendo, una puntata dopo l’altra, il GF VIP sempre più suo. All’inizio della puntata il giornalista ha voluto ricordare Gigi Proietti. “Voglio fare un saluto, un ricordo speciale. Voglio dedicare come tutti noi, un pensiero al grande Gigi Proietti. Ci ha lasciato purtroppo, il giorno del suo ottantesimo compleanno – ha detto Signorini -. Sono tutti in piedi qua nello studio per salutare l’ottavo re di Roma, come era stato definito. Grandissimo mattatore, talento straordinario. Mi piace ricordare Gigi con una sua frase che la dice lunga ed era un manifesto di vita. Lui diceva sempre: ‘Quando vedete qualcuno che non ride, prendete un po’ le distanze, mi cominciano a venire i sospetti’. Ti vorremo sempre bene, ciao Gigi”. Nel corso della puntata il presentatore ha ricevuto anche una sorpresa: la chiamata di Barbara D’Urso. I due, amici da tempo, hanno organizzato uno scherzo ai danni di Patrizia De Blanck, ironizzando anche riguardo i gossip che li vorrebbero rivali. VOTO: 9.

GUENDALINA GORIA – Definita da Alfonso Signorini come la “vincitrice morale” del GF Vip, Guenda Goria ha fatto il suo ingresso in studio, raccontandosi con sincerità. La figlia di Maria Teresa Ruta è stata poi protagonista di un acceso scontro con Elisabetta Gregoraci. “Non mi piace affatto. Il suo essere falsa viene fuori sempre di più, priva di ironia, scioccante – ha detto Guenda dell’ex moglie di Flavio Briatore -. Nella sua perfezione c’è qualcosa di sinistro, manca in pieno di umanità”. Parole che hanno colpito molto la Gregoraci: “Potevi dirmelo in faccia, hai avuto 50 giorni. Queste dichiarazioni sono forti”, ha replicato, ma la giovane Goria ha continuato: “Tu sei sempre carina con tutti, ma in modo ossessivo, così non esce fuori la tu vera natura, molto diversa. Dovresti spettinarti l’anima: anche nel mostrarci imperfette siamo belle e sei bella anche tu”. Guenda ha poi annunciato la fine della storia con Telemaco, che non l’avrebbe sostenuta sino alla fine: “Non stiamo più insieme – ha annunciato -. C’è stato un momento in cui avrei voluto il suo supporto, non dico un aereo ma almeno un coriandolo. Nei rapporti bisogna esserci e lui non c’è stato. Mi ha fatto disinnamorare. Ora voglio voltare pagina e pensare al futuro”. Sincera sempre, anche a costo di risultare scomoda. VOTO: 8.

ELISABETTA GREGORACI – Per molti rimane un rebus e la sua personalità è ancora un mistero sia per il pubblico che per gli inquilini della Casa. Al GF Vip, Elisabetta non si è ancora mostrata del tutto. A tirarla fuori dalla sua zona di comfort ci ha pensato Antonella Elia. “Non mi è affatto piaciuta la tua uscita della scorsa settimana – ha esordito la showgirl -. Quando cadi e offendi troppo, non mi piace più questo gioco. Quello che hai detto di me, “gatta in calore”, non mi è affatto piaciuto”. Immediata la replica di Antonella, che non si è scomposta: “A me fa molto ridere “gatta in calore”, perché è quello che dai l’idea di essere. Io vorrei che oltre ad offenderti per le cose che ti vengono dette, trovassi il coraggio di far vedere quello che sei veramente. Non che ti abbracci ad un ragazzino fingendo una storiella”. La Gregoraci ha provato a difendersi, ma in modo poco incisivo: “Qui abbiamo la possibilità di abbracciarci, fuori forse no – ha chiarito -. Qui tutti si abbracciano, perché dò fastidio solo io?”. Siamo certi che la vera Elisabetta non sia ancora venuta fuori. VOTO: 5.

PIERPAOLO PRETELLI – Il ragazzo della porta accanto del GF Vip è scomparso dietro Elisabetta Gregoraci. Di lui il pubblico ha scoperto poco e niente, un vero peccato perché Pierpaolo avrebbe molto da raccontare. “Pierpaolo non esisti più, esisti solo per i grattini che fai ad Elisabetta ma non esisti più nella casa – gli ha detto Antonella Elia -. Faccio un appello: non ti far prendere in giro, la sua è una grande performance per avere una personalità e un carattere”. La reazione non è stata forte come, forse, avrebbe voluto l’opinionista del GF Vip e Pretelli continua ad essere l’ombra della Gregoraci. VOTO: 5.

PAOLO BROSIO – I primi giorni nella Casa del GF VIP non sono stati fra i migliori per Paolo Brosio che, secondo molti inquilini, ha esibito un po’ troppo la sua religiosità, salvo poi pronunciare una bestemmia. Le preghiere ad alta voce sono state criticate anche da Signorini: “Per come la vivo io, da cristiano, la fede non si esibisce, si vive. Questo manifestarla ogni due per tre, o tu che reciti il rosario o tu che insegni la dottrina, da cristiano mi dà addirittura fastidio. Prega nel segreto della tua coscienza”. Parole che Brosio non ha preso bene, annunciando che per protesta non pregherà più. Sotto accusa anche le rivelazioni fatte da Paolo agli altri concorrenti violando il patto di riservatezza. Un gesto che gli è costato come punizione la nomination. VOTO: 4.