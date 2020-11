Gigi Proietti, il ricordo commosso di amici e colleghi

Il grande Gigi Proietti è morto il 2 novembre 2020, nel giorno del suo 80esimo compleanno. Sembra averlo programmato, una sua ultima "Mandrakata" che ci lascia attoniti e tristi. Moltissimi i messaggi social di fan, amici, colleghi e istituzioni. Per ognuno di loro (e di noi) Gigi ha rappresentato il teatro, il cinema, l'arte italiana, con la A maiuscola. "Cioa Mandrake", "Addio maestro", "Arrivederci Maresciallo": lo ricorderemo con quel suo sorriso beffardo e intelligente. E, oggi più che mai, con le sue parole:“Dalla crisi non si esce con l’odio, la rabbia: quelle sono le conseguenze. La soluzione è l’amore e il far tornare di moda le persone perbene”