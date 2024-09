Fonte: IPA Geppi Cucciari

Geppi Cucciari può guardarsi alle spalle e ammirare una carriera invidiabile, che di certo meriterebbe molto più rispetto e riconoscimento di quanto non accada. Basti pensare a come il suo nome sia stato soltanto affiancato per un istante al Festival di Sanremo, che ha poi fatto un passo verso il passato (remoto) con Carlo Conti.

Detto ciò, intervistata da Vanity Fair, la conduttrice, scrittrice e attrice ha parlato della sua vita a 360°, dal privato all’ambiente lavorativo in cui opera da ormai molti anni. Ecco i punti più salienti della chiacchierata.

Geppi Cucciari al cinema

Vedremo l’amatissima Geppi Cucciari in un film di Ferzan Ozpetek, dal titolo Diamanti. Ha spiegato d’aver tentato di ammaliarlo artisticamente quando è stato ospite di Splendida cornice. Al tempo però il regista aveva già chiuso il cast, con tanto di inizio delle riprese dopo un mese e mezzo. Ecco però cos’è accaduto.

“La vita è strana e beffarda. Dopo tre settimane ha squillato il telefono ed era lui. Sono così diventata Fausta, donna coraggiosa, parte di un gruppo di sarte alle prese col lavoro e con la vita, negli anni ’70. Non avrei mai immaginato di lavorare con lui così a breve termine, né di vedermi bionda”.

Spiega però di odiare la parola successo. La notorietà è qualcosa che appartiene anche al mondo dei malviventi. Anche se essere riconosciuta in strada e ricevere i sorrisi della gente, ammette, è bellissimo: “A volte scopro d’essere stata presente in qualche modo nella loro vita, anche in momenti delicati in cui avevano bisogno di compagnia. È una cosa che mi commuove”.

I suoi genitori

Ha vissuto con due genitori dalle caratteristiche opposte. Suo padre molto sbrigativo e sua madre dolcissima: “In casa ho respirato questi due sapori e forse sono diventata un non equilibratissimo mix dei due. Ho dei modi che hanno poco a che fare con la gentilezza, che tanto apprezzo, e molto con una certa sbrigatività che avevo fin da prima che la notorietà diventasse una conseguenza del mio lavoro”.

Nel privato si emoziona molto e piange almeno una volta al giorno, dice. Non apprezza il fatto che le lacrime siano così poste di fianco al concetto di tristezza. Piangere fa bene ed è qualcosa che non dovremmo trattenere.

Nel 2010 ha perduto sua madre a causa di un cancro e pensa a lei ogni giorno: “Credo il dolore, la nostalgia e la malinconia vadano coltivate e ascoltate, tanto quanto le cose belle della vita. Non si supera il dolore ma impari a conviverci. Io e mia madre eravamo molto vicine e ci siano innamorate reciprocamente e ulteriormente da adulte”.

Durante la malattia era impegnata con Victor Victoria e doveva concludere quanto iniziato. Far ridere gli altri in quella fase è stato complesso. Il suo lavoro le ha però consentito di fermarsi e ciò lo considera un privilegio enorme. L’ha così accompagnata nei ricoveri e le è stata al fianco durante le cure: “Tenere la mano a chi ami in quei momenti è straziante e meraviglioso insieme”.

Il rapporto con il suo corpo

In passato ha spiegato d’aver smesso con Zelig quando si era resa conto che la gente confondeva persona con personaggio: “La gente mi vedeva e pensava che fossi racchiusa in quei cinque minuti di monologo. Tutte noi donne siamo però più complesse e strutturate, soprattutto giù da un palco e fuori da un ufficio. La vita inizia quando non lavori”.

Si è spesso parlato, nel tempo, del suo fisico e del rapporto con lo stesso. Una domanda fastidiosa, che non ha mai sentito in versione maschile: “Personalmente mi sento meglio di quando avevo 20 anni. Ero tra l’imbarazzo e il sollazzo. A 30 mi orientavo e a 40 combattevo. Sto provando ora a essere una splendida cinquantenne. Tralasciando il fatto che la bellezza è una parola che non può legarsi a me, ci tengo a dire che ognuno sta nel corpo che vuole concedersi. Senza dimenticare che esiste una cosa che ha una potenza smisurata che si chiama fascino; e poi c’è la personalità, un modo di stare al mondo e di ingombrare lo spazio”.

Geppi Cucciari, chi è Marco Micheletti

Nel corso di questa interessantissima intervista si è anche parlato di amore. Il divorzio nel 2016 l’ha lasciata con un cuore spezzato e quasi incapace di fidarsi nuovamente dei sentimenti: “Spesso mi dicono che sono una donna intelligente. Diciamo che questa intelligenza l’ho sfoggiata meno in fatto di scelta degli uomini”.

Ora si dice tranquilla e il suo nuovo amore si chiama Marco Micheletti. Si sono innamorati in Sardegna, al mare, anni fa. È proprio lì che cercano di restare il più a lungo possibile, perché si respira aria di casa: “Penso che il vero lusso dell’amore non sia solo stare insieme, ma farlo negli anni e contarli solo alla fine”.

Ha al suo fianco ciò descrive come un uomo solido, un uomo di mare. Si dà da fare con il bricolage e mette in mostra, quando può, le sue doti di “aggiustatore”: “Forse l’ha fatto anche un po’ con il mio cuore”.

Altra domanda per sole donne, che non fa a meno ovviamente di sottolineare, è quella relativa ai figli. Nel 2012 si era detta pronta per questa “prova atletica”. Oggi però è in una fase differente della sua vita: “Negli anni in cui era in essere quell’idea era più facile. Li ho spesi male”.

Non una coppia sotto i riflettori, quella composta da Geppi Cucciari e Marco Micheletti ma, nonostante tutto, sappiamo di lui qualcos’altro oltre a quanto rivelato dalla conduttrice. Non fa parte in alcun modo del mondo dello spettacolo e non ricerca palcoscenici e pubblicità. Alto e possente, vanta origini sarde e pare lavori nel settore del turismo e della ristorazione.