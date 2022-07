George Clooney, il mini dress in pizzo che trova irresistibile

Fonte: Getty Images Amal Clooney, dall’abito trasparente al top in paillettes

Che cosa indossereste se George Clooney vi invitasse a cena in un ristorante con terrazzo sul Lago di Como? La donna che meglio di tutte lo conosce, si è presentata con un mini dress in pizzo bianco, firmato Ermanno Scervino, cui nessuno saprebbe resistere.

George Clooney, la donna della sua vita

Naturalmente, la donna misteriosa non è altro che Amal Clooney, la moglie bellissima di George. L’avvocato, 44 anni, ha lasciato di nuovo senza fiato suo marito (e tutti quelli che l’hanno ammirata) sfoggiando un look meraviglioso e di gran classe. D’altro canto, lei è una delle più chic al mondo, oltre che delle più impegnate. Basti ricordare il suo meraviglioso abito a fiori rossi con cui ha stregato persino il Principe Carlo. E anche quando sceglie i jeans li abbina con un tocco glamour col top di paillettes.

Amal Clooney, il mini dress di Scervino

Dunque, Amal ancora una volta sorprende suo marito George Clooney con uno splendido micro abito, tutto realizzato in pizzo delicato. Il modello è senza spalline e lascia scoperte schiena e parte del décolleté. La gonna a balze è cortissima e rivela le sue gambe affusolate e lunghissime. Il mini dress è ormai esclusivo. Infatti appartiene alla collezione primavera-estate 2022 di Scervino, ma ormai è sold out.

Amal lo abbina con degli accessori dorati: clutch e un paio di sandali intrecciati che sono l’unico errore del suo look. Infatti, il tacco troppo largo e le fasce troppo grosse li rendono eccessivamente pesanti per questo mini dress che è come una nube sottilissima di pizzo.

La moglie di Clooney, che porta quasi sempre i capelli neri sciolti sulle spalle, impreziosisce l’outfit con degli orecchini pendenti in argento o oro bianco. Dal canto suo George indossa un completo giacca e pantaloni chiaro, con camicia bianca.

Mentre i Clooney trascorrono i loro giorni di vacanza sul Lago di Como, George ha ottenuto il Kennedy Center Honors, uno dei più importanti riconoscimenti culturali degli Stati Uniti. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 4 dicembre durante una cena esclusiva alla Casa Bianca con il Presidente USA. Insieme a Clooney saranno insigniti anche gli U2.

Spiega il comitato che ha scelto i nomi: “Sono più che artisti. Sono artisti nel senso di cittadini che stanno restituendo e rendendo il mondo un posto migliore attraverso l’arte. Si tratta di arte per il bene della vita. Questi artisti sono uno specchio di ciò che siamo”.