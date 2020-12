George Clooney e il cachet a Che tempo che fa: la verità della Rai

editato in: da

George Clooney, il segreto del suo fascino: il taglio dei capelli fai da te

La Rai fa chiarezza dopo le indiscrezioni riguardo il cachet di George Clooney a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Il divo di Hollywood è stato ospite della trasmissione lo scorso 20 dicembre e, secondo alcuni rumors, avrebbe ricevuto circa 165mila euro per intervenire in collegamento. Nel corso della trasmissione Clooney ha parlato del suo nuovo film, Midnight Sky, in uscita su Netflix, ma anche del suo amore per l’Italia. L’attore ha svelato di avere molta nostalgia della sua villa sul lago di Como dove si rifugia spesso.

“È la prima volta che non riesco a venire in Italia, mi mancano tantissimo gli italiani – ha confessato -. Siamo tutti sulla stessa barca. Ce la faremo insieme, c’è una luce alla fine di questa galleria. Mettetevi la mascherina vi prego, in modo da poterci rivedere presto ancora insieme”. Al termine della chiacchierata, Fazio è riuscito a strappare una promessa a Clooney, un’intervista con la moglie Amal Alamuddin in cambio della sua piastrella autografata sul muretto di Alassio.

L’avvocatessa e l’attore sono sposati dal 2014 e i loro figli, i gemelli Ella e Alexander, parlano perfettamente italiano. Poco dopo l’intervento dell’attore sono iniziate a circolare alcune indiscrezioni sul compenso di George Clooney. “Secondo alcune indiscrezioni, la partecipazione domenica 20 dicembre di George Clooney alla trasmissione di Fazio, ‘Che tempo che fa’, sarebbe costata circa 165mila euro di soldi pubblici – hanno affermato in una nota alcuni parlamentari della Lega -. Se fosse confermato sarebbe gravissimo, tanto più perché l’intervista sarebbe servita all’attore per promuovere il suo ultimo film The Midnight Sky, uscito in Italia su una piattaforma digitale straniera, concorrente del servizio pubblico e di Rai Cinema. Insomma, oltre al danno, pure la beffa” .

La Rai ha replicato in una nota, chiarendo la situazione. “In riferimento all’indiscrezione su un eventuale compenso dato a George Clooney per la sua partecipazione a ‘Che tempo che fa’ domenica 20 dicembre – si legge -, la direzione di Rai3 smentisce categoricamente la notizia: il lungo collegamento con la star hollywoodiana di domenica scorsa è stato realizzato a titolo completamente gratuito”. Nessun cachet dunque, ma una semplice ospitata gratuita.