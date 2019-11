Gabriel Garko svela il dramma del passato e rivela: “Sabotarono la mia auto”

editato in: da

Gabriel Garko si confessa sulle pagine del settimanale Chi, raccontando nuovi dettagli sulla sua vita privata. L’attore ha svelato in questi giorni di aver subito un tentativo di violenza sessuale quando aveva solamente 17 anni, un dramma con cui ha convissuto per moltissimi anni e che non ha mai rivelato a nessuno.

“Quando aveva 17 anni un uomo sposato, con figli e molto più grande tentò di abusare di me – ha spiegato Gabriel -. Da quella sera iniziai a fumare. Provai schifo, ma non ne parlai con nessuno, tantomeno con i miei. Perché lo dico solo ora? Perché con questo libro mi sono aperto più di quanto mi sarei aspettato e quell’episodio, che in verità credevo di aver rimosso, è tornato prepotente a farmi visita”.

“Marco era un uomo “normale” agli occhi della società – ha ricordato il re delle fiction -. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto. In passato non l’avrei mai dichiarato perché avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di me e io, mi creda, non ho mai cavalcato le notizie per farmi pubblicità”.

Non solo: Garko ha anche svelato di aver rischiato la vita più di una volta in passato, in particolare quando sabotarono la sua auto. Era il 2014 e l’amico di Gabriele Rossi venne coinvolto in un episodio che poteva trasformarsi in una tragedia.

“Ho sempre cercato di far parlare il mio lavoro, poi che non sempre ci sia riuscito è un’altra storia – ha confessato Gabriel -. Nel 2014 tentarono di sabotare la mia macchina. Forse volevano farmi fuori e io ne ho parlato soltanto ora. Cosa spinge qualcuno a farmi del male? Faccio fatica a spiegarmelo anch’io. Nonostante le denunce fatte, non ho mai scoperto chi fosse il mandante. Non sono nuovo a episodi di questo genere. Una volta, fuori dal cancello di casa, mi scrissero: ‘Garko drogato’”.