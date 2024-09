Chi è Franco Simone che ha interpretato il brano di Mina, Un colpo al cuore

Definito il poeta con la chitarra, Franco Simone è un cantautore amatissimo in Italia e nel mondo per i suoi testi profondi e riflessivi

Fonte: IPA Franco Simone

Conosciuto come il poeta della chitarra, Franco Simone è un cantante amatissimo non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della musica negli anni ’70, Simone ha portato avanti una carriera di grande rispetto, esprimendo sentimenti ed emozioni con la sua voce calda e i suoi testi poetici.

Chi è Franco Simone

Nato nel 1949 ad Acquarica del Capo, in Salento, Franco Simone è un cantautore che ha saputo fare del suo talento un manifesto poetico su scala internazionale. Voce profonda e capacità di mettere insieme parole che corrono sullo spartito a creare storie visibili ed emozionanti sono solo due delle qualità che lo hanno spinto a entrare nel mondo della musica dopo aver studiato al liceo classico di Casarano ed essersi iscritto alla facoltà di ingegneria alla Sapienza di Roma.

Negli anni ’70, infatti, Franco Simone, inizia una carriera che lo consacrerà con il nome di poeta con la chitarra partendo dalla partecipazione di concorsi musicali. Nel 1972 vince al Festival di Castrocaro come cantante e come autore, arrivando con tre brani in finale.

Un’occasione che lo porta a partecipare, nel 1974, al Festival di Sanremo con il brano Fiume grande: una canzone che non ha ottenuto il successo sperato durante la kermesse, ma che risulta vincitrice morale considerando l’enorme apprezzamento ottenuto successivamente.

Amatissimo anche a livello internazionale, Simone diventa un cantautore di successo anche in America Latina dove ha pubblicato versioni spagnole dei suoi album e ha conquistato un vasto pubblico.

Nel 1976 ottiene un enorme successo con Tu… e così sia, e gli viene conferito il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni come rivelazione dell’anno ed un disco d’oro: il primo di una serie che confermerà ancora il suo successo. Tra i premi ottenuti, poi, Franco Simone vanta de Gondola d’oro e il Premio del Paroliere nel 1977.

Quello che distingue Franco Simone dagli altri cantautori dell’epoca è la sua capacità di coniugare testi profondi e riflessivi con melodie coinvolgenti. Proprio per questo, il cantautore è stato in grado, nel tempo, di costruire una carriera internazionale che lo ha portato a scalare le classifiche in diverse occasioni.

Tra musica, collaborazioni, riconoscimenti e una discografia incredibilmente densa, Simone si fa spazio anche sul piccolo schermo. È stato coach nella versione cilena del talent The Voice e nel 2006, insieme a una grande orchestra, è voce solista nell’opera concerto Il vento di Mykonos.

Fonte: IPA

Dal 2008 al 2011 è anche stato docente di canto della Star Rose Academy seguendo Cristina Scuccia, conosciuta poi per aver partecipato a The Voice Italia come Suor Cristina.

Franco Simone, la nuova versione di “Un colpo al cuore”

Con la sua voce riconoscibilissima e la sua esperienza come paroliere, Franco Simone ha potuto lavorare a un progetto di grande valore: la sua interpretazione di Un colpo al cuore, immortale brano portato al successo da Mina e scritto da Giancarlo Bigazzi. Il cantautore ha lavorato con un arrangiamento classico e orchestrale su un pezzo del 1968 che riecheggia nelle orecchie grazie alla voce di Mina per ricordare e omaggiare Giancarlo Bigazzi, paroliere e autore di grande successo.

“Quando il figlio Giancarlo mi ha chiesto di interpretare questo brano mi sono sentito lusingato e onorato. Non solo perché è un testo incredibile, portato al successo da Mina, ma anche perché è la canzone d’amore dei suoi genitori. Sembra che fu proprio una frase di quel brano a farli riappacificare dopo una litigata e a farli tornare insieme per sempre” ha raccontato Simone in un’intervista per Rockol.

La sua versione di Un colpo al cuore rientra in un progetto più variegato, portato avanti da Giovanni Bigazzi, figlio del paroliere, che si è proposto di promuovere la riscoperta dei più grandi successi del padre.