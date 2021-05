Chi è Francesco, l’uomo diviso fra la Gregoraci e Barbara D’Urso

editato in: da

Si chiama Francesco Zangrillo l’uomo misterioso diviso fra Elisabetta Gregoraci e Barbara D’Urso. Entrambe single e molto riservate, le due donne dello spettacolo sarebbe state corteggiate entrambe dal manager. Nei mesi scorsi si era parlato molto del presunto nuovo amore della conduttrice dei Domenica Live e Pomeriggio Cinque, innamorata di un uomo speciale lontano dai riflettori della tv.

Il fortunato sarebbe proprio Zangrillo che, dopo una vacanza nella villa di Capalbio della D’Urso, avrebbe iniziato a corteggiare un’altra donna: Elisabetta Gregoraci. Sarebbe stato proprio Francesco a inviare alla showgirl il mazzo di rose rosse sfoggiato dall’ex di Briatore su Instagram. A svelarlo il magazine Chi, secondo cui Zangrillo e la Gregoraci si sarebbero avvicinati molto negli ultimi giorni.

Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci è finita spesso al centro del gossip per via di presunti nuovi amori. Durante la sua partecipazione al GF Vip, mentre il pubblico sperava in una love story con Pierpaolo Pretelli, si era parlato di un flirt con Stefano Coletti un pilota automobilistico di Montecarlo. Riservatissimo e lontano dal mondo dello spettacolo, Zangrillo è un professionista assicuratore. Di lui non si sa molto e nell’unica foto su Instagram si mostra con gli occhiali da sole.

Sia Barbara D’Urso che Elisabetta Gregoraci non hanno commentato l’indiscrezione sull’ammiratore segreto. Di recente però la showgirl calabrese è tornata a parlare della sua vita sentimentale e del rapporto particolare con l’ex marito Flavio Briatore. Un legame indissolubile, segnato da un affetto profondo e dalla volontà di rendere felice il figlio Nathan Falco.

“È un amore meraviglioso – ha confessato a Mara Venier -. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan. In passato mi hanno fatto soffrire tante cose. Quando mi sono sposata, c’era chi diceva che sarebbe durata sei mesi o che l’ho sposato perché sta bene economicamente, ancora oggi, che due p***e. All’inizio ci soffrivo, poi mi sono detta: 13 anni insieme, un figlio, non devo più dimostrare niente a nessuno. Il fatto che siamo ancora una famiglia e ci vogliamo bene, credo sia un esempio per molti genitori separati”.