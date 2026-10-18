Francesco Oppini, il ricordo a vent’anni dalla morte della fidanzata: “Il mio amore per te è rimasto invariato”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesco Oppini

Sono passati vent’anni, ma il dolore e l’amore sono rimasti gli stessi: Francesco Oppini ha ricordato Luana, la fidanzata scomparsa tragicamente nel 2006 in un incidente stradale, affidando a Instagram una lunga dedica, intensa e commovente. Parole che raccontano una ferita mai del tutto rimarginata, ma soprattutto il legame con una persona che, nonostante il tempo trascorso, continua a occupare un posto speciale nella sua vita.

Francesco Oppini, la dedica alla fidanzata Luana a vent’anni dalla sua scomparsa

Per il figlio di Alba Parietti, il 17 ottobre non è una data come le altre: è il giorno in cui, vent’anni fa, ha dovuto dire addio alla ragazza che amava, morta a soli 25 anni, poco prima del suo compleanno. Un anniversario che Oppini ha voluto ricordare condividendo una fotografia di Luana e una riflessione sul tempo, sul destino e su tutto ciò che le è stato portato via troppo presto.

“Oggi sono vent’anni. Vent’anni che non ci sei più, una quantità di tempo che spaventa e mi lascia basito solo a pensarla”, ha scritto il telecronista sportivo, ricordando quella notte che ha cambiato per sempre la sua esistenza e quella delle persone che volevano bene alla ragazza.

Nel suo messaggio c’è la nostalgia per un amore interrotto troppo presto, ma anche la rabbia per un futuro che Luana non ha potuto vivere. “Una notte che non ti ha più permesso di goderti non tanto il nostro amore, ma più che altro la tua vita, i tuoi sogni, il tuo tempo”, scrive Francesco Oppini.

È proprio l’ingiustizia di quella perdita a pesargli ancora oggi. Il pensiero va a tutto ciò che Luana avrebbe potuto diventare, alle esperienze che avrebbe potuto fare, alla possibilità di costruire una famiglia e di invecchiare accanto alle persone amate. Una vita rimasta sospesa a 25 anni, mentre quella di chi le è sopravvissuto ha continuato inevitabilmente il proprio corso.

Ma ci sono parole che pesano più delle altre, segnate da un dolore straziante: quelle in cui Francesco parla del sentimento che ancora lo lega a lei: “Il mio amore per te è rimasto invariato da quella notte, spezzato come una catena che non si potrà mai aggiustare, ma comunque invariato, presente”. Un amore che non appartiene soltanto al passato, ma che continua a vivere nei ricordi e nell’affetto. La dedica si conclude con la promessa di andare ancora una volta a trovarla e con un saluto semplice, intimo: “Ciao Lu’! Con amore, Francesco”.

Francesco Oppini e il dolore per la morte di Luana

La morte di Luana ha segnato profondamente la vita di Francesco Oppini. Era il 2006 e i due erano giovani e innamorati, quando un incidente stradale ha spezzato improvvisamente la loro storia. Negli anni il figlio di Alba Parietti non ha mai nascosto quanto sia stato difficile affrontare quella perdita.

Ne aveva parlato anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, raccontando il dolore provato e il ruolo importante che Luana aveva avuto nella sua crescita personale. “Se oggi sono come sono lo devo a lei perché nessuno nella vita mi ha insegnato a sorridere così”, aveva confidato, spiegando quanto quella relazione, seppur interrotta tragicamente, avesse lasciato un segno nella sua esistenza.

Anche Alba Parietti ha ricordato più volte Luana, raccontando la sofferenza del figlio e il periodo difficilissimo seguito alla tragedia. Un dolore che aveva coinvolto tutta la famiglia e che, con il passare degli anni, si è trasformato in un ricordo custodito con affetto.