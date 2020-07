Francesca Fioretti, il messaggio di rivincita su Instagram: “Esistenza, comunque ti amo”

editato in: da

Sono passati due anni dal tragico lutto che le ha portato via il suo compagno, e ora Francesca Fioretti indossa di nuovo il suo sorriso più bello per affrontare la vita. Accanto a lei, la piccola Vittoria: la figlia, che è stata la sua forza sin dai primi istanti, oggi è il motivo per tornare a guardare al futuro.

La bellissima modella e attrice, in questi giorni, sta trascorrendo le vacanze estive tra tuffi rinfrescanti e ricordi dei fantastici viaggi che, in passato, l’hanno portata in tutto il mondo. Su Instagram, inoltre, Francesca Fioretti ha deciso di lanciare un messaggio importante, un grido di rivincita nei confronti della vita: “Esistenza, comunque ti amo. PS: tiè” – scrive sui social, a didascalia di una tenerissima foto in bianco e nero che la ritrae mano nella mano con la sua bambina, mentre camminano immerse nella natura.

La sua dedica è in realtà piuttosto criptica. Tra i suoi fan, c’è chi crede che le parole di Francesca siano rivolte alla piccola Vittoria, la vera ragione per cui ama ancora l’esistenza. Ma è possibile che il suo messaggio sia un inno alla vita, espressione di un desiderio di rivincita dopo tanta sofferenza. Qualunque sia il significato del suo pensiero, rappresenta comunque la sua voglia di tornare a sorridere.

La Fioretti è stata travolta da un dramma che, due anni fa, ha completamente stravolto la sua vita. Era il 4 maggio 2018 quando il suo compagno Davide Astori, calciatore della Fiorentina, si è spento in una stanza d’albergo la notte prima di un importante match. Aveva solamente 31 anni, e ha lasciato un vuoto incolmabile nell’esistenza dei suoi cari. In primis proprio in quella di Francesca, che all’epoca si è trovata da sola a prendersi cura di una bimba di appena 2 anni. Ma il tempo, si sa, lenisce anche le ferite più profonde: adesso la modella vive ogni momento con il sorriso sulle labbra, sempre con Vittoria al suo fianco.

La figlia è infatti il suo punto di riferimento, come lei stessa ha rivelato in un bellissimo messaggio che ha condiviso su Instagram in occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Astori. Francesca Fioretti ha deciso di reagire alla tragedia che l’ha colpita, partendo da una delle grandi passioni che condivideva con il suo compagno (e che oggi sta trasmettendo a Vittoria): quella per i viaggi. Lei e sua figlia hanno già visitato tantissimi luoghi splendidi, e anche quando non possono partire per un’avventura fantastica si tuffano nei ricordi delle loro bellissime esperienze.