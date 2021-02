Francesca Fialdini positiva al Covid: “Ma la ruota girerà anche domenica”

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Francesca Fialdini è risultata positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice di Da noi…a ruota libera che ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram. La giornalista ha spiegato di aver contratto il Coronavirus, scoprendolo quasi per caso dopo aver fatto un tampone. Ha rassicurato il pubblico riguardo le sue condizioni di salute e annunciato che il programma che conduce andrà comunque in onda.

“Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto – ha scritto su Instagram, pubblicando una clip del suo show domenicale -. Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo, ma senza stress”.

Da noi…a ruota libera è giunto ormai alla seconda stagione e sta ottenendo un ottimo riscontro in termini di critica e di ascolti. Lo show della Fialdini va in onda dopo Domenica In di Mara Venier ed è diventato in breve tempo un appuntamento imperdibile per tanti telespettatori. Elegante e mai sopra le righe, Francesca è uno fra i volti Rai più amati, e l’ha dimostrato portando al successo non solo la trasmissione domenicale, ma anche Fame d’Amore, format che affronta il delicato tema dei disturbi alimentari.

“Ho tante ragazze che vivono “A ruota libera” come se fosse una cosa che le riguarda, e questo mi fa molto piacere – aveva confidato proprio a Dilei qualche tempo fa -. Ci tengono a farmi sentire che ci sono, mi offrono sempre il loro sostegno e il loro punto di vista. In direct rispondo spesso e nascono anche dei rapporti belli, che continuano a prescindere dalla televisione: loro si confidano e io cerco di esserci come posso […] Mi raccontano come mi vedono, cosa percepiscono su di me piuttosto che sui miei programmi. É più facile che mi chiedano se ho dormito quando mi vedono stanca, oppure se sono felice quando mi vedono giù di corda”.