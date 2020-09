Francesca Fialdini torna in tv e conquista con Giovanna Botteri e Cesare Bocci

editato in: da

Riparte alla grande l’attesissimo show Da noi… A ruota libera, condotto ancora una volta dalla bravissima Francesca Fialdini. Nel corso della prima puntata, la presentatrice ha accolto nel suo studio Giovanna Botteri e Cesare Bocci, ospiti graditissimi che hanno saputo conquistare il pubblico.

Reduce da una stagione d’esordio davvero soddisfacente, Francesca Fialdini è tornata al timone del suo show domenicale in onda su Rai1, ancora una volta con una conduzione brillante e mai noiosa. L’appuntamento che ha dato il via alla seconda edizione di Da noi… A ruota libera ha visto in studio un’ospite d’eccezione, la giornalista Giovanna Botteri. È lei il mezzobusto più famoso d’Italia, una donna che ha avuto il coraggio di seguire le sue passioni, sempre in prima linea anche nei momenti più difficili.

La Botteri, che di recente si è trovata involontaria protagonista di una querelle con Michelle Hunziker, ha colto l’occasione per parlare della sua vita ricca di emozioni e di avventure, del suo impegno da inviata speciale che l’ha portata in giro per il mondo, fino ad approdare a Pechino. E per una volta, abbiamo avuto la possibilità di scorgere la donna forte e la mamma dolcissima che si celano dietro i panni della giornalista.

Se Giovanna Botteri ci ha regalato qualche istantanea della sua quotidianità, il secondo ospite ha saputo farci provare forti emozioni. Cesare Bocci, attore amatissimo dal pubblico, ha fatto il suo ingresso in studio e si è concesso per una splendida intervista. Dopo aver ripercorso in breve la sua carriera, Cesare ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle, che due anni fa lo ha visto impegnato accanto alla ballerina Alessandra Tripoli. Impossibile non commuoversi ricordando il tenerissimo momento in cui lui e sua moglie Daniela Spada, davanti alle telecamere del talent show, hanno sorpreso tutti con un ballo romantico.

Poi, per l’attore è giunto il momento dei festeggiamenti. Il 13 settembre è infatti il giorno del compleanno, e in studio non è mancata una splendida torta per festeggiare i 63 anni del vicecommissario Mimì Augello della serie tv dedicata a Montalbano – ruolo che, più di ogni altro, ha reso immortale Bocci nel panorama televisivo italiano. Qualche lacrima ha inumidito gli occhi di Cesare quando la Fialdini ha mandato in onda un video con gli auguri dei suoi amici più cari, emozionando anche i telespettatori.