Una grazia innata che, unita a una statura giusta, fanno di Francesca Chillemi una donna sempre più ammirata. Ma qual è la sua vera altezza?

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IPA Francesca Chillemi

Dal 4 novembre 2026, Francesca Chillemi è tornata su Canale 5 con la nuova stagione di Viola come il mare, e ogni volta che la vediamo sullo schermo ci chiediamo sempre quanto è alta e come fa ad avere sempre il look giusto, sul set come sul red carpet. Proviamo a scoprirlo insieme, partendo dai numeri e arrivando a quei dettagli di stile che la rendono riconoscibile a colpo d’occhio.

Francesca Chillemi, altezza e fisico dell’ex Miss Italia

Le schede biografiche più diffuse attribuiscono a Francesca Chillemi un’altezza di 1,71 metri. Una statura slanciata, sopra la media delle donne italiane, che il pubblico ha imparato a conoscere nel 2003, quando una diciottenne di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, conquistò la fascia di Miss Italia. Con un paio di décolleté alte supera il metro e ottanta, e il portamento imparato in passerella fa il resto.

Da allora sono passati più di vent’anni e tanti personaggi amati, dall’Azzurra di Che Dio ci aiuti alla giornalista Viola Vitale. Il suo fisico ha conservato quelle proporzioni mediterranee che l’avevano fatta notare in passerella con gambe lunghe, spalle dritte e una vita ben segnata.

L’ultimo anno l’ha messa alla prova. Ospite di Verissimo, Francesca ha raccontato con le lacrime agli occhi la nascita prematura della secondogenita Smeralda, venuta al mondo al sesto mese e rimasta in ospedale per quattro lunghi mesi. Oggi la piccola sta bene e la mamma, accanto al compagno Eugenio Grimaldi e alla primogenita Rania, ha ripreso a lavorare a pieno ritmo. In un’intervista ha confidato di dare valore soprattutto a ciò che si costruisce giorno dopo giorno, perché la bellezza col tempo cambia.

Chi veste Francesca Chillemi, i look più belli tra red carpet e tv

Sul tappeto rosso Francesca sa valorizzare ogni centimetro. Alla Mostra del Cinema di Venezia del 2022, dove era arrivata per presentare Viola come il mare, scelse un lungo abito sottoveste firmato Maison Margiela, in una sfumatura sospesa tra il blu notte e l’antracite, con strascico e trasparenze. A completare il quadro, gioielli Bvlgari e un tocco di rosso sulle labbra: eleganza pura, cucita su misura per una silhouette longilinea.

In dolce attesa, al BCT Festival di Benevento, aveva puntato su un abito di pizzo bianco che accarezzava il pancione con grazia. In estate al Giffoni Film Festival ha invece giocato con i contrasti: top bianco a spalle scoperte con balze sovrapposte, jeans chiari extra large a vita alta e capelli effetto bagnato pettinati all’indietro.

Ed ecco i segreti dei look di Francesca Chillemi, facili da prendere in prestito. Il primo sono le linee lunghe e fluide, che slanciano ancora di più la figura, seguite dalla vita alta, preziosa alleata di ogni corporatura.

Poi c’è una palette ridotta, con il bianco e i toni notturni in prima fila. Infine le labbra rosse, il dettaglio che firma ogni sua apparizione.

Il resto lo fa quel sorriso aperto, tutto siciliano, che nessuno stylist potrebbe mai inventare. Noi intanto la ritroviamo su Canale 5 con Viola come il mare, curiose di scoprire quale sarà il suo prossimo colpo di stile.