Francesca Barra, su Instagram messaggio di solidarietà per Loretta Goggi

In tutta la sua carriera Loretta Goggi ha ricevuto tanti attestati di stima e di affetto. Non sono mancate, negli anni, neanche le critiche alle quali, purtroppo, non ci si abitua mai. Feroci, poi, sono state quelle che l’hanno investita di recente, dopo la sua esibizione sul palco dei Seat Music Awards, tanto da spingerla a prendere una drastica decisione. Per sostenerla è intervenuta anche Francesca Barra, che ha voluto inviare un messaggio solidale alla cantante.

Loretta Goggi, 70 anni, è salita sul palco dei Seat Music Awards per festeggiare i 40 di ‘Maledetta Primavera’, uno dei suoi più grandi successi. La scelta di cantare il brano in playback e il suo look, però, hanno scatenato alcuni utenti del web, che si sono lasciati andare a critiche pesanti e, in alcuni casi, molto offensive.

Gli insulti non sono andati giù alla Goggi che ha preso una drastica decisione: quella di allontanarsi definitivamente dai social rinunciando, così, anche al supporto dei suoi sostenitori. A comprendere questa scelta Francesca Barra, che attraverso Instagram ha voluto mandare un messaggio alla cantante ricordando quanto anche lei abbia sofferto molto per gli attacchi ricevuti sul web.

A scatenare le ire di alcuni utenti, ricorda la Barra, la decisione di iniziare una relazione con Claudio Santamaria dopo il divorzio dal suo primo marito. Messaggi di odio e, addirittura, minacce rivolte ai suoi figli che hanno rovinato la sua serenità di allora e che sono riapparse anche recentemente dopo l’annuncio della sua gravidanza.

Recentemente dopo la notizia della mia gravidanza – ha dichiarato – qualcuno ha provato a macchiare la nostra gioia. Ci sono riusciti? No, anzi! Per quanto noiosa e buonista, l’educazione vince a mani basse. […] La bontà, il coraggio, la bellezza e l’onestà non sono orfani, sono i figli che dobbiamo proteggere e il nostro dono per le generazioni future.

La Barra, infine, ha invitato Loretta a non lasciarsi scoraggiare dagli attacchi sui social, consigliandole di procedere con l’eliminazione, il blocco e la segnalazione di tutti quegli utenti maleducati e aggressivi. Un lavoro che richiede tempo e impegno, certo, ma che le permetterà di creare una community sempre più solidale e rispettosa.

Non ti arrendere Loretta perché io ho trovato una soluzione (faticosa come un terzo lavoro). […] Io faccio selezione all’ingresso, blocco, cancello (denuncio i più offensivi).

Loretta Goggi, che nel suo addio ai social ha ringraziato anche tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta e fatta sentire amata, ascolterà le parole di Francesca e tornerà a condividere momenti della sua vita con i suoi follower?