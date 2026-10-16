Fiorella Mannoia, chi crea i suoi look a The Voice Senior

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia torna protagonista in prima serata su Rai1, questa volta nelle vesti di giudice di The Voice Senior. E per la sua nuova avventura televisiva ha scelto di rinnovare la collaborazione con Luisa Spagnoli, la Maison italiana che ha realizzato per lei alcuni capi esclusivi, pensati per valorizzarne la personalità e accompagnarla sul palco del talent show.

Fiorella Mannoia a The Voice Senior veste Luisa Spagnoli

Per il suo debutto tra i giudici di The Voice Senior, Fiorella Mannoia ha deciso di affidarsi ancora una volta a Luisa Spagnoli. Una collaborazione già consolidata, che si rinnova in occasione di uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione. La Maison ha realizzato per la cantante alcuni capi custom made, studiati appositamente per lei.

Non semplici abiti da indossare davanti alle telecamere, ma creazioni pensate per rispecchiare il suo gusto personale e adattarsi alla dimensione televisiva. Al centro della collaborazione ci sono la cura dei dettagli, la qualità delle lavorazioni e una visione della femminilità che mette al primo posto l’autenticità. Elementi che trovano una naturale corrispondenza nell’immagine di Fiorella Mannoia, da sempre riconoscibile anche per le sue scelte di stile.

Il risultato è un incontro tra tradizione sartoriale e gusto contemporaneo, in cui ogni dettaglio contribuisce a costruire un’immagine elegante, decisa e mai artificiosa. Una scelta perfettamente in sintonia con Fiorella Mannoia, che nel corso della sua carriera ha sempre privilegiato uno stile personale, senza lasciarsi condizionare dalle mode del momento.

Gli outfit realizzati per The Voice Senior reinterpretano i codici della Maison in chiave contemporanea, con l’obiettivo di accompagnare l’artista durante le puntate del programma senza snaturarne l’identità. A completare i look della cantante c’è il lavoro di Susanna Ausoni, stylist che ha collaborato con numerosi protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo. È lei a curare lo styling di Fiorella Mannoia per The Voice Senior, contribuendo a definire un’immagine coerente con la personalità dell’artista e con il suo nuovo ruolo televisivo.

La scelta dei capi, gli abbinamenti e l’attenzione ai dettagli diventano parte di un lavoro che punta a valorizzare le creazioni di Luisa Spagnoli, mantenendo al centro la figura della cantante. Per Mannoia, del resto, l’abbigliamento è sempre stato un elemento distintivo della propria presenza scenica. Nel corso degli anni ha costruito un’immagine personale, senza rincorrere necessariamente le tendenze o lasciarsi condizionare dalle mode del momento.

Fiorella Mannoia, la nuova avventura come giudice di The Voice Senior

Per Fiorella Mannoia, The Voice Senior rappresenta una nuova esperienza televisiva, che le permette di mettere la sua lunga carriera musicale al servizio di altri talenti. La cantante entra nel cast dei coach del programma di Rai1, condotto da Antonella Clerici, portando con sé sensibilità artistica, esperienza e una profonda conoscenza del mondo della musica.

Il suo ruolo non è soltanto quello di valutare le esibizioni, ma anche di accompagnare i concorrenti in un percorso che offre loro la possibilità di rimettersi in gioco e realizzare un sogno, indipendentemente dall’età. Un’esperienza particolarmente significativa per un’artista che ha fatto dell’interpretazione e della capacità di trasmettere emozioni due dei tratti distintivi della propria carriera.