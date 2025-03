Fiordaliso: “Ho avuto un figlio a 15 anni”. L’infanzia ribelle e il passato in comunità

Fonte: IPA Fiordaliso

È una vita intensa, strabiliante e ricca di colpi di scena quella vissuta da Marina Fiordaliso, per tutti semplicemente Fiordaliso. A 69 anni, fresca della recente esperienza al Grande Fratello Vip, la cantante si racconta e svela un passato turbolento e ribelle, da cui però è arrivato il dono più grande.

Fiordaliso, mamma a 15 anni

Marina Fiordaliso nasce a Piacenza, in una numerosa famiglia composta da mamma, papà e ben 7 bambini. Un’infanzia felice, cui è seguita una giovinezza ribelle. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la cantante ha raccontato: “Ho avuto il mio primo figlio a 15 anni”. Un animo inquieto forse ereditato dal padre, “che a 10 anni decise di scappare di casa. Si imbarcò su una nave e arrivò a Napoli, uno dei fratelli andò a riprenderlo e lo riportò indietro”. Il padre fuggitivo, però, non accolse bene la gravidanza della figlia ancora bambina.

“A casa scatenai un piccolo terremoto. – ricorda la cantante – E mi ritrovai al Villaggio della madre e del fanciullo (casa-famiglia per ragazze madri, ndr)”. Nonostante la lontananza dalla famiglia, quello in comunità fu un periodo felice: “La direttrice si chiamava Elda Scarzella. Era il 1972, quando uno si ricorda ancora i nomi, dopo tutto questo tempo, vuol dire che hanno fatto davvero un buon lavoro”.

Anche se i pregiudizi, all’epoca, non mancavano. “Vivevamo nel Villaggio, non potevamo uscire, ma un giorno decisero di portarci in giro per Milano. Tutte orgogliose con il pancione, nessuna di noi indossava una fede per fingere di essere maritata. – ha raccontato – Su un tram una signora mi indica e dice a un tipo: ‘Perché non la fa sedere, non vede che è incinta?’. Lui: ‘Poteva pensarci prima’”. Roba vecchia, che non ha alcun peso di fronte all’amore per il figlio Sebastiano Bianchi.

Le follie per amore e la cotta per Vasco Rossi

Oggi, da poco compiuti i 69 anni, Fiordaliso afferma di non aver più voglia, né bisogno, di un uomo nella sua vita: “È un capitolo chiuso. Se in tv vedo scene sensuali cambio canale. Noia assoluta”. Eppure, in passato, è stata una donna a dir poco passionale. Di pazzie per amore ne ha fatte parecchie: “Ho macinato chilometri per vedere una persona, anche senza dormire per due notti”. E le stesse follie le ha fatte per le delusioni d’amore, come quando disse di no a uno show Rai per la fine dell’anno con Pippo Baudo, “scappai all’estero per una delusione sentimentale”.

E come non menzionare quella volta che picchiò “un uomo in aeroporto, mi aveva riempito di co**a. Gli ho tirato una botta…”. Mentre è con un grande sorriso che Fiordaliso parla di Vasco Rossi per cui, in passato, si dice avesse una grande cotta: “Mi piaceva, ma lui non mi vedeva proprio”. E, forse, a sentire come ne parla, alla cantante ribella Vasco piace ancora: “I suoi occhi blu sono sempre gli stessi, il suo sguardo non si batte”. Il personaggio che più di tutti Fiordaliso ha stimato, però, si chiama Mia Martini: “Una gran signora. Mi capitò di parlarci a lungo nei camerini della Rai. È stato stupendo, dalla sua bocca non è uscita mezza cattiveria contro una collega”.