Sebastiano Bianchi, chi è il figlio di Fiordaliso

Fonte: IPA Fiordaliso

“No, tu non crescere mai / Rimani per me / Il mio angelo / Figlio mio”. Così canta Fiordaliso nella sua canzone Il mio angelo, del 1985. Una canzone dalle splendide parole, quelle che ognuno vorrebbe dedicare al proprio figlio, come è stato per lei. Il brano infatti è dedicato al suo primo figlio, Sebastiano Bianchi, avuto quando la cantante era solo quindicenne. Ma scopriamo di più su di lui e sul rapporto, a volte difficile, ma sempre intenso tra Fiordaliso e i propri figli.

Chi è Sebastiano Bianchi, figlio di Fiordaliso

Sebastiano Bianchi è nato nel 1972, dalla relazione di Fiordaliso con il suo primo amore, un amico del periodo della scuola, di due anni più grande. I due si sposarono, causando l’allontanamento della cantante, giovanissima, da casa. La cantante ha spesso parlate delle difficoltà di quel momento. Affrontò la gravidanza presso un centro per ragazze madri, il Villaggio della Madre e del Fanciullo a Milano, dove nacque il figlio. Il matrimonio tra Fiordaliso e l’allora compagno finì però presto.

“È stato bellissimo – ha raccontato la cantante in merito alla sua prima gravidanza – “Più che brava a portare avanti la gravidanza, sono stata coraggiosa e incosciente. Lui ha fatto una vita in mezzo alla spiaggia, al mare, vedeva i delfini. Io non mi sentivo in colpa, perché ero una ribelle. Io sarei andata contro il mondo per mio figlio, la proposta di abortire è durata due secondi nella mia testa”. Parole che rendono appieno giustizia a una donna che ha sempre affrontato con forza le sfide della vita, cercando di trovare sempre in se stessa la forza di combattere e andare avanti.

Ma la vita sentimentale di “Fiorda”, come l’hanno amorevolmente chiamata i compagni d’avventura al Grande Fratello durante la sua partecipazione del 2023/2024, è stata avventurosa e turbolenta. Ha avuto una seconda storia d’amore con Paolo Tonoli culminata anche in questo caso con il matrimonio, dal quale è nato nel 1989 il figlio Paolo Alberto Tonoli detto “Paolino”, il secondogenito della cantante.

I figli e la vita privata di Fiordaliso

“È bellissimo, è un regista, sta dall’altra parte della telecamera”. Così Fiordaliso ha parlato in merito al suo secondo figlio, Paolo Tonioli. Due figli che la cantante stessa ha descritto come molto diversi. In qualsiasi caso, però, due gioie per lei, in una vita non sempre facile. Nel 2015 raccontò per la prima volta di essere stata picchiata dal suo ex marito durante i loro quattro anni di matrimonio: “Era un amico di scuola di due anni più di me, di cui mi sono innamorata a 15 anni. Sono rimasta incinta di Sebastiano e sono andata in un centro per ragazze madri. Quando sono tornata l’ho sposato, contro il volere di mio padre, che mi ha mandato via da casa.”.

Un matrimonio non felice, come lei stessa ha ammesso, “anzi, c’erano le botte”. Ha aggiunto: “A quell’epoca (era 43 anni fa) se tu dicevi alla gente che eri stata picchiata da tuo marito era come dire che avevate discusso”. Concludendo: “Io voglio dire alle donne che ce la possono fare, bisogna andare via subito. Io ce l’ho fatta, sono stata aiutata dalla mia famiglia, mio padre mi ha salvata”. Infine, sul suo ex marito ha detto: “Posso anche scusarlo perché aveva 17 anni, si è trovato improvvisamente a badare a una famiglia. Però le botte non si scusano mai”. Ancora oggi Fiordaliso risente del dolore provato in quei quattro anni della sua vita: “Io sono una donna insicura, anaffettiva, che fai fatica ad abbracciare. Tuttora mi faccio del male, non mi va via il dolore”.