Chi è la fidanzata misteriosa di Leo Gassmann

Leo Gassmann è fidanzato. Secondo le ultime indiscrezioni il figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio è innamorato di una misteriosa ragazza. Di lei si sa poco e niente visto che il cantante di Sanremo 2020 non ha condiviso foto di coppia su Instagram. L’ultima certezza è che ha regalato il sorriso all’artista dopo un periodo difficile, arrivato in seguito alla sua partecipazione a X Factor.

Classe 1998, Leo Gassmann studia musica da quando era un bambino. Ha frequentato il celebre Conservatorio Santa Cecilia nella Capitale, specializzandosi in canto e chitarra. A sostenerlo in questo percorso il padre, ma soprattutto la madre, Sabrina Knaflitz. L’attrice infatti è stata la prima a cogliere il talento di Leo e a spingerlo a studiare per perfezionarlo.

La sua carriera è iniziata in punta di piedi ed è esplosa grazie a X Factor 2018 dove il figlio di Alessandro Gassmann ha conquistato tutti. Con il gruppo di Mara Maionchi il giovane musicista è arrivato sino alla fase Live dello show di Sky ma, nonostante l’innegabile talento, è stato eliminato.

Dopo X Factor però il cantante ha vissuto una crisi profonda. “Mi sono sentito crollare appena uscito al talent – ha confessato in un’intervista -, un produttore mi disse un sacco di cattiverie, che scrivevo in modo sbagliato, che ero indietro rispetto ad altri che non riferirò, con cui mi metteva provocatoriamente a confronto. Parole che feriscono. Non risponderò mai all’odio con l’odio, mi rimbocco le maniche, faccio al meglio quello che so fare, e riparto”.

Ad aiutarlo a ripartire la famiglia, ma anche una ragazza speciale. Negli scatti pubblicati sul settimanale Vero, Leo e la giovane misteriosa sorridono e si abbracciano in un parco di Roma. Il feeling fra i due è chiaro e, dopo essersi sdraiati sull’erba sembra che ci sia anche un bacio. L’identità della fidanzata di Gassmann non è chiara, ma di sicuro il cantante sta vivendo un periodo felice, sia in amore che nella carriera artistica grazie all’arrivo a Sanremo 2020.