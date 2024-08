Giorgia Meloni, Ferragosto e la dedica alla figlia: la festa in famiglia delle Vip

Il Ferragosto di quest'anno è in famiglia, parole delle Vip. Da Giorgia Meloni e Jacqueline Luna, le scelte più belle per un giorno speciale

Fonte: Getty Images Giorgia Meloni

Che sia in famiglia, o nella famiglia che ci siamo scelti, con gli amici, a grigliare, a passeggiare in montagna o a nuotare al mare, Ferragosto è sempre un buon momento per festeggiare l’estate e la gioia di stare insieme. Lo sanno bene la Vip, che quest’anno hanno deciso di regalarsi momenti indimenticabili. Lo sa la premier Giorgia Meloni, passando il 15 agosto in Puglia con la figlia e lo sa Jacqueline Luna, incinta per la prima volta del compagno, Ultimo, che sta trascorrendo un’estate da sogno.

Giorgia Meloni, la dedica alla figlia a Ferragosto

“Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti!”. Così Giorgia Meloni augura buon Ferragosto a chi la segue e a tutti gli italiani, condividendo una foto che la ritrae mentre gioca in piscina con la figlia Ginevra. La premier si sta godendo un po’ di riposo in un masseria in Puglia, dove, per qualche ora, l’ha raggiunta anche l’ex Andrea Giambruno.

Ad accompagnare Meloni e la figlia, anche la sorella Arianna Meloni e il marito, il ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Insomma, una festa in famiglia, con le persone che più ama, lontana per qualche ora (ma non troppo) dagli impegni quotidiani.

Non è però la prima volta che la premier condivide sui social gli auguri di Ferragosto coinvolgendo la piccola Ginevra. Anche nel 2022 aveva condiviso una foto in cui era abbracciata alla figlia augurando a tutti una buona giornata, mentre nel 2023 invece aveva dedicato spazio alla morte del sociologo e giornalista Francesco Alberoni.

Il Ferragosto di Jacqueline Luna

Jacqueline Luna Di Giacomo e il suo compagno, il cantante Ultimo, hanno scelto un Ferragosto rilassante, intimo e, soprattutto indimenticabile. La coppia infatti è in attesa del primo figlio. L’attesa è bellissima e sospesa e i due hanno scelto Ponza come meta delle loro vacanze estive.

Jacqueline in particolare ha condiviso sul suo account Instagram alcuni scatti tenerissimi che la ritraggono con il pancione. La didascalia, tutta da ridere, “Con la panza a Ponza”, ci rassicura: la futura mamma è serena e si sta godendo questi ultimi mesi prima del parto.

George Clooney con Amal Alamuddin: in famiglia sul Lago di Como

Che George e Amal siano grandi amanti del Lago di Como non è certo un segreto. Proprio qui l’attore e la moglie trascorrono il Ferragosto insieme, nella loro splendida villa. Clooney sicuramente si sta preparando al red carpet di fine agosto, quando sfilerà alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 (che inizia il 28 agosto e continua fino al 7 settembre).

George Clooney e Amal Alamuddin sono famosi per essere una coppia riservata e attenta alla proprio privacy. Della loro vita privata si san ben poco, ma quel che è certo è che i due sono molto affiatati e innamorati, come provano alcune foto, scattate negli scorsi giorni, che li ritraggono dediti a baci ed effusioni in pubblico in Italia, nella magnifica cornice del lago di Como, molti si sono sorpresi.

Chiara Ferragni, l’estate con la mamma e le sorelle

Un’estate particolare quella di Chiara Ferragni, passata in famiglia, con la mamma, le sorelle e le rispettiva famiglie. Grande assente, ovviamente, l’ormai ex Fedez, che si sta godendo l’estate da single a Porto Cervo circondato dal gossip rispetto a un nuovo flirt con Luna Shirin Rasia. Ferragosto per l’imprenditrice digitale non fa eccezione. In questo momento anche su di lei imperversa la cronaca rosa.

La sua frequentazione con Silvio Campara non è passata inosservata, ma la priorità della sua estate rimane una: rimettersi in sesto dopo un anno veramente complicato sostenuta dalla sua famiglia, sempre presente nei momenti difficili. Dove? Nel mare cristallino della Grecia.