Fedez è un personaggio seguitissimo: insieme alla sua famiglia, i Ferragnez, è ormai uno dei volti più visti e chiacchierati del panorama italiano. Tra storie sui social, serie tv, ospitate e podcast, il rapper imprenditore ha da tempo deciso di condividere la sua vita con i propri fan in tutte le sue forme, dovendo combattere contro le critiche dei più. Ora, i fan delle gaphic novel potranno scorgerlo in una nuova veste: Mr Wolf è il nuovo fumetto di Sergio Bonelli Editore liberamente ispirato al rapper milanese.

“Mr Wolf”: Fedez protagonista di un fumetto

Rapper, imprenditore, podcaster e ora anche protagonista di un fumetto. Pare proprio che Fedez voglia darsi ai suoi fan in tutte le sue forme. L’idea è nata dalla collaborazione tra Sergio Bonelli Editore, la casa editrice di fumetti intramontabili come Tex e Dylan Dog, e WOLF | Hungry For Life, un lifestyle program ideato da Hype che ospita un podcast in cui Fedez intervista i voti più importanti dell’imprenditoria e delle start-up. Il volume, intitolato Il passato che ritorna sarà presentato al Luca Comics & Games che vedrà le strade di Lucca piene di cosplayer dall’1 al 5 novembre 2023, e potrà essere comprato in libreria e fumetteria a partire dal 14 novembre.

Il protagonista del fumetto si chiama Leonardo Luna, ma lavora sotto lo pseudonimo di Mr Wolf. Un personaggio pensato e disegnato ispirandosi proprio a Fedez, che nelle sue storie di Instagram ha raccontato emozionato: “Io non centro nulla. Sergio Bonelli ha deciso di fare un fumetto su di me. Io sono onorato. È un fumetto su un tizio che mi assomiglia, non sono io. Sembro io ma non sono io.”

La trama di “Mr Wolf”

Come ogni media che si rispetti, anche il fumetto inizia a seguire il flusso degli eventi e a raccontare quello che ci circonda. Ecco perché Mr Wolf è un fumetto molto contemporaneo, attuale, che si affaccia al mondo della finanza e che è illustrato in strisce verticali, in modo da poter essere letto comodamente anche sui cellulari.

Contemporaneo proprio come Mr Wolf: “Genio della finanza e detective a tempo perso, podcaster che cerca la verità sulle grandi crisi finanziarie del passato, coinvolto in avventure dinamiche e piene d’azione con l’intento di prevenire nuovi “crac” che potrebbero portare danno agli ignari risparmiatori” racconta Sergio Bonelli sul protagonista della sua nuova opera. “La storia si svolgerà da un capo all’altro del pianeta, in luoghi esclusivi che a volte nascondono minacce insondabili, dove grazie a una squadra di supporto scoprirà la verità su un universo affascinante e pericoloso, nel quale spesso la vita umana ha solo un valore economico e non morale.”

Fedez, da amante dei fumetti a protagonista

Diventare protagonista di un fumetto deve essere un vero e proprio onore per Fedez. Il cantante, infatti, non ha mai nascosto il suo amore per le graphic novel, di cui ha una collezione invidiabile che spesso mostra ai fan. Tra action figure, fumetti e travestimenti a tema Marvel, vedersi nei panni di Mr Wolf ed essere illustrato da giganti come Carmine Di Giandomenico, noto per i suoi disegni per Marvel Comics (Spider-Man Noir) e DC Comics (Flash), è davvero un sogno per un amante del fumetto come il rapper milanese.

Una passione che ha trasmesso anche ai suoi figli, in particolar modo a Leone, che vediamo molto spesso sui social di Federico e Chiara Ferragni travestito come i suoi supereroi preferiti. Non ci resta che aspettare di leggere il nuovo Mr Wolf e di scoprire se, oltre alla loro famosissima serie tv, i Ferragnez decideranno di raccontarsi anche sottoforma di fumetto.