“Punto di riferimento”, l’addio commosso di Amadeus a Federico l’Olandese Volante

IPA Amadeus

La radio italiana ha perso una delle sue voci più riconoscibili. Frederik Van Stegeren, per tutti Federico l’Olandese Volante, è morto a 76 anni a Monopoli, in Puglia, dove era ricoverato in terapia intensiva. A poche ore dalla notizia, i messaggi di colleghi e ascoltatori si sono moltiplicati. Tra i più toccanti c’è quello di Amadeus, che ha voluto salutarlo sui social con parole colme di gratitudine, prima ancora che di amicizia.

È morto Federico l’Olandese Volante, il messaggio di Amadeus: “Sarò sempre un tuo fan”

Prima della televisione, per Amadeus c’è stata la radio. Ed è proprio a quel ragazzo che passava le giornate con l’orecchio incollato all’apparecchio che il conduttore ha dato voce nel post pubblicato su Instagram, accompagnato da un cuore rosso.

“Sei stato un vero punto di riferimento per chi come me ha lavorato in radio. Da ragazzino facevo di tutto per non perdermi neanche una puntata dei tuoi programmi. Hai sempre avuto un’energia contagiosa e una grande competenza musicale, venivo a vederti lavorare in discoteca ed è stato un vero piacere diventare successivamente tuo amico. Caro Federico ❤️ tutte le volte che mi capiterà di fare un annuncio alla radio ti penserò con grande affetto perché sono e sarò sempre un tuo fan”.

Un ricordo condiviso da tanti altri protagonisti di quella generazione. Carlo Conti ha parlato della “straordinaria colonna sonora di quegli anni”, arrivata attraverso le onde di Radio Montecarlo. Linus ha invece ricordato il fascino quasi esotico che quelle trasmissioni avevano per i ragazzi degli anni Settanta.

Le parole più intime, però, sono arrivate dalla famiglia. I figli lo hanno descritto come uno spirito libero e indipendente, ricordando che per loro era “semplicemente nostro papà: unico, inimitabile”. E hanno salutato con una frase che gli somiglia molto: “The show must go on”.

Chi era Federico l’Olandese Volante

Olandese di nascita, italiano d’adozione. Venuto al mondo a Deventer il 19 aprile 1950, Federico crebbe in buona parte sulle sponde del Garda, tra i turisti del villaggio che il padre aveva aperto a Torbole. E fu lì vicino, a Riva, che a diciassette anni prese per la prima volta un microfono in mano, per condurre l’elezione di Miss Lago di Garda.

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Rientrato nei Paesi Bassi, si iscrisse ad architettura e iniziò a lavorare per Radio Veronica, emittente offshore che trasmetteva da una nave nel Mare del Nord. Poi l’approdo a Radio Montecarlo nei primi anni Settanta, dove ebbe come maestro lo chansonnier Herbert Pagani. Da quel momento la sua voce profonda è diventata familiare a intere generazioni di ascoltatori.

La lista delle emittenti che lo hanno avuto in onda è lunghissima. Ci sono Rai Radio2 e Radio 105, e soprattutto RTL 102.5, dove per anni ha condotto The Flight, poi R101 e Radio Norba, dove aveva lavorato dal 2015 al 2024. Alla fine del 2024 aveva annunciato il trasferimento ad Hammamet, in Tunisia, senza però riuscire a stare davvero lontano dalla radio: nel 2025 era tornato come ospite proprio a The Flight. Come hanno detto i figli, “la sua voce continuerà ad accompagnarci, ovunque”.