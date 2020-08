Federica Pellegrini compie 32 anni e su Instagram è sempre più bella

editato in: da

Federica Pellegrini compie 32 anni e su Instagram si mostra in tutto il suo splendore: la nuotatrice ha pubblicato un suo scatto in cui appare raggiante accanto ai palloncini, accompagnandolo alla frase “32 e rido!!! Direi che l’ho presa bene!!!”.

La campionessa del nuoto italiano quest’anno ha festeggiato in anticipo, come aveva mostrato sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto della notte del primo agosto. È stata infatti la protagonista del mega party organizzato insieme al collega nuotatore Alex Di Giorgio, che invece ha compiuto 30 anni. Non è un caso che sulla torta sia apparso il numero 62, ossia la somma degli anni della Pellegrini e dell’amico.

Per la sua festa ha scelto di indossare una tuta a righe bianche e azzurre, con dei sandali dorati con tacco a spillo, amatissimi dall’atleta e che ne esaltano la femminilità.

Lo scatto di gruppo, insieme agli affetti più cari, è stato seguito dalla didascalia “Un semplice e molto sobrio sabato sera tra amici”, con un doveroso post scriptum da parte della Pellegrini: “Lo so, lo so, mancano 3 giorni al mio compleanno, ma mi serviva un sabato sera per fare tardi (che vecia)… sai com’è alle 8 sono in piscina durante la settimana (che donna responsabile)”.

Sempre autoironica e divertente, Federica Pellegrini è stata sommersa dagli auguri dei fan e dei vip nostrani, come Miriam Leone, Mara Maionchi, Lodovica Comello e Alvin, solo per citare alcuni nomi.

Dopo i festeggiamenti però la nuotatrice è tornata nel suo ambiente naturale, la piscina. La Pellegrini, infatti, ha un unico, grande obiettivo: partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria.

“Ho 32 anni e sono ancora qui! Di trentenni ad alto livello se ne contano sulle dita di una mano, un anno in più a causa del Coronavirus non mi ha certo avvantaggiata, ma la vivo con ottimismo o partirei con un piede indietro”, aveva raccontato la nuotatrice in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Per Federica si tratterà dell’ultima grande sfida della sua carriera, dato che ha in programma già da tempo il suo ritiro: “Dopo i Giochi mi prenderò un anno sabbatico per viaggiare e poi desidero una famiglia bella come la mia. Penso alla maternità come a un dono”, ha raccontato di recente la campionessa.