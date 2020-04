Federica Pellegrini, asta record per Bergamo: 66 mila euro in 2 ore

editato in: da

Federica Pellegrini, campionessa dal cuore grande. La donna che, in pochi anni, ha cambiato a suon di medaglie la storia del nuoto mondiale è riuscita, in due ore, a raccogliere 66.100 euro mettendo all’asta i cimeli delle sue numerose vittorie. Il ricavato verrà destinato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’asta, che si è svolta in diretta streaming sui social, ha avuto un battitore d’eccezione. Di chi si tratta? Del comico e web star Frank Matano. Con lui Federica Pellegrini – che compirà 32 anni il prossimo agosto – ha condiviso l’esperienza di giudice a Italia’s Got Talent (la nuotatrice e Mara Maionchi hanno sostituito Nina Zilli e Luciana Littizzetto a partire dalla nona edizione del programma).

Tra i pezzi che sono stati venduti ci sono accessori sportivi legati a momenti a dir poco speciali della lunga carriera della nuotatrice. Giusto per fare un esempio, ricordiamo gli occhialini che Federica Pellegrini ha indossato in vasca in occasione dell’oro olimpico a Pechino nel 2008 quando, appena ventenne, ha arricchito un medagliere già sfavillante.

Per quanto riguarda gli altri pezzi, è possibile citare la tuta indossata dalla campionessa italiana in occasione del podio conquistato ai campionati mondiali di Gwangju nel 2019. Nel corso dell’asta organizzata dalla donna dei record del nuoto italiano e non solo è stato venduto pure un bomber sfoggiato durante una puntata del talent show.

Complessivamente, i partecipanti si sono aggiudicati 59 pezzi legati ai successi sportivi della nuotatrice veneta, che sta trascorrendo questo periodo nella sua casa di Verona. In compagnia dell’amatissimo bulldog Vanessa, Federica Pellegrini si allena – come stanno facendo tanti altri Vip in questo periodo – e posta video ironici in cui, in mancanza dell’adorata acqua clorata e della linea continua sul fondo della piscina, fa finta di nuotare sul letto (ovviamente dotata di cuffia e occhialini).

Non mancano ovviamente i contenuti di repertorio dedicati alle vittorie sportive, momenti che sono rimasti impressi nel cuore di tutti gli appassionati di nuoto e non solo. Atleta eccezionale che ha iniziato a collezionare medaglie da giovanissima, la Pellegrini è infatti un esempio di dedizione, determinazione e, come dimostra la recente asta, anche una donna di grande generosità.