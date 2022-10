Federica Pellegrini, cambio look per la Divina: nuovo taglio e capelli sempre più biondi

Fonte: IPA Venezia 79, Pellegrini e Giunta: look con spacco e total black per la Divina

Federica Pellegrini è sempre più attiva sui social e condivide con i suoi fan molti momenti della sua vita, ma anche qualche cambiamento che, seppur non drastico, è stato notato da molte persone che non hanno atteso per riempirla di complimenti: la Divina del nuoto si è mostrata con un nuovo taglio e un nuovo colore di capelli in alcuni scatti in auto accanto al suo neo marito Matteo Giunta.

Federica Pellegrini: il nuovo look su Instagram

L’ex nuotatrice non ha mai affrontato grandissimi cambiamenti per quanto riguarda il suo look: i suoi capelli biondi sono un segno ormai distintivo, così come il suo caschetto e la sua frangia, eppure si è lasciata andare a qualche modifica che è stata decisamente apprezzata dai suoi fan su Instagram.

Con un paio di occhiali da sole e una posa sensuale, Federica Pellegrini si è fotografata splendente con il nuovo taglio un po’ più corto del solito e un biondo ancora più acceso di quello a cui siamo abituati. La frangia è ormai una garanzia che le dona moltissimo, ed è così che la pensano tutti coloro che hanno commentato il suo post facendole i complimenti: “Bellissimo questo taglio di capelli. Ti dona molto”, ha scritto un utente. E ancora: “Sempre bellissima”.

Insomma, la Divina del nuoto ha conquistato tutti ancora una volta, e in questo periodo sembra essere più in forma che mai da quando è convolata a nozze con il suo Matteo Giunta e ha sicuramente più tempo da dedicare a se stessa dopo l’addio allo sport di cui è campionessa indiscussa.

Pellegrini, scatti sensuali in macchina (con Matteo Giunta)

Gli scatti pubblicati non fanno notare solamente il cambio di hair style, ma anche tutta la sua femminilità racchiusa nel look che ha fotografato mentre era in macchina con suo marito Matteo Giunta.

“Happy sunday”, ha scritto nel post Federica Pellegrini, immortalando dei meravigliosi collant a pois e un paio di stivali neri alti fino al polpaccio e con un tacco decisamente non basso, il tutto abbinato ad una camicia bianca con trasparenze.

Al suo fianco il suo ex allenatore e attuale marito, concentrato alla guida dell’auto mentre la Divina ha scattato un selfie domenicale, immortalando un momento di puro relax decisamente meritato.

Dopo anni passati in piscina, adesso Federica Pellegrini si diverte a condividere il suo quotidiano con i fan che apprezzano moltissimo il suo essere social, e mostra la parte più sensuale di se stessa e un nuovo corpo, come lei stessa ha recentemente affermato. “Il mio terrore era che il mio metabolismo cambiasse radicalmente da un giorno all’altro, invece si è adeguato molto. A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata”, ha confessato al giornale Gente.

Il risultato di allenamenti meno intensivi, a cui è stata abituata per una vita intera, non ha di certo cambiato la sua bellezza e soprattutto la luce nei suoi occhi che ha da quando al suo fianco c’è Matteo, con il quale sarà in gara nella prossima edizione di Pechino Express.