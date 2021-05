Federica Panicucci in prima serata alla Partita del Cuore: dove e quando vederla

editato in: da

Federica Panicucci conduce su Canale 5 la 30esima edizione della Partita del Cuore che per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset.

A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno dell’Istituto di Candiolo -Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli.

Federica Panicucci presentatrice

Dunque, per la prima volta Federica Panicucci ha il timone della Partita del Cuore che si disputerà il 25 maggio all’Allianz Stadium di Torino. Mai presentatrice fu più azzeccata, visto che la Panicucci non ha mai nascosto di essere una grande tifosa della Juventus. Anche a Mattino Cinque, trasmissione che conduce con Francesco Vecchi, si è lasciata andare più volte alla passione bianconera.

Dunque, abbandonati gli abiti glamour, i tailleur pastello e i tacchi a spillo, Federica è pronta a indossare jeans e sneaker per guidare i telespettatori durante questo evento benefico. La telecronaca della partita invece sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a sorpresa commenteranno le varie fasi del match.

Dove e quando vedere La Partita del Cuore

La Partita del Cuore sarà trasmessa in diretta in prima serata su Canale 5, martedì 25 maggio. Ma sarà possibile seguire la sfida tra la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca anche in diretta sulle frequenze della radio ufficiale della Partita del Cuore: Radio 105, su Radio 105 Tv e attraverso tutti i canali social.

Chi scende in campo

Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltissimi altri.

La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, schiererà tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random, l’ex interista Maicon e moltissimi altri, in una staffetta di solidarietà tra continue sorprese.