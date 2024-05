Fonte: IPA Eurovision 2024, Fahree e Ilkin Dovlatov

Un interessante featuring sul palco dell’Eurovision 2024, per quanto riguarda l’Azerbaijan. Parliamo di Fahree e Ilkin Dovlatov, che canteranno Özünlə Apar. Di seguito un po’ di informazioni sul loro conto e la canzone scelta.

Chi è Fahree

Interessante la storia di Fahree, che ha scelto di seguire il proprio sogno, quella della musica, sospinto dal dramma della pandemia di Covid. Non è facile scommettere su ciò che adoriamo, temendo di fallire e sprecare tempo nella corsa verso un “lavoro vero”. Com’è accaduto a tanti, però, Fahree ha visto nel Covid un momento di riflessione profonda. Ha così scelto di non attendere e rischiare.

Il suo nome vero è Fəxri İsmayılov ed è nato a Baku, capitale dell’Azerbaijan, il 10 aprile 1995. Proviene da una famiglia di artisti, il che ha acceso in lui il fuoco sacro della musica. Aveva però scelto di intraprendere tutt’altro percorso nella vita, cimentandosi in una carriera differente. Ha proseguito gli studi e ottenuto una laurea e un master in Giurisprudenza presso l’Università statale di Baku.

Cosa ci fa dunque all’Eurovision 2024? Ha cambiato rotta in maniera netta durante il periodo di stop da ogni attività, causato dal Covid. Si è dedicato maggiormente alla sua passione, scoprendo di non poterne fare a meno.

Nel 2022 ha così debuttato con il singolo Dance, siglando un contratto con l’etichetta Beat Music. Ha poi proseguito con altri due singoli in lingua azera: Apardi uzaqlara e Yollar. Tutto ciò gli ha donato un certo successo in patria. Il 7 marzo 2024 è stato poi scelto dall’emittente ITV per far parte dei candidati a rappresentare l’Azerbaijan all’Eurovision. Vincente il suo brano Özünlə Apar, cantato al fianco dell’artista mugham Ilkin Dovlatov

Chi è Ilkin Dovlatov

Classe 1990, è un cantante ben noto come vocalista mugham, che è un genere musicale popolare azero, riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Nato a Baku, ha subito una netta influenza da suo padre, che ha fatto scaturire in lui la passione per la musica quando era solo un bambino.

Di fatto il suo percorso ha avuto inizio a soli 4 anni. Il suo talento canoro venne riconosciuto da un insegnante scolastico, che lo incoraggiò a proseguire. Una tappa chiave per la sua carriera è stata la partecipazione a The Voice of Azerbaijan nel 2023. Ha ottenuto il secondo posto ma non per questo l’impatto con il pubblico è stato minore.

Özünlə Apar, significato

Il brano Özünlə Apar, che i due cantanti portano sul palco dell’Eurovision 2024 parla d’amore, ma al tempo stesso di tormento interiore. Un uomo dal caos interiore scopre un sentimento puro, ma soprattutto una persona in grado di sollevare le ombre dentro di sé: “Tieni il mio cuore tra le mani. Hai ciò che serve? Gli uragani vagano ma tu porti via il dolore che c’è, guarendo tutte le cicatrici e spezzando le catene”.