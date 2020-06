Ermal Meta, dedica d’amore all’Italia (da cui tutti dovremmo imparare)

editato in: da

Ermal Meta è nato in Albania il 20 aprile del 1971. Ma il cantante considera “vera” data di nascita, inizio della sua seconda vita, il 16 giugno del 1994. Perché quello è il giorno in cui appena 23enne, è sbarcato in Italia, mandato dalla sua Terra, madre troppo povera per poter crescere tutti i suoi figli, tra le braccia di una “zia”. Con la quale non è stato amore a prima vista, ma che adesso ama alla follia, tanto da “arrabbiarsi quando vede che non la trattano con rispetto. Dimenticandosi che noi siamo di passaggio, lei no”. Anche se lei, “non si arrabbia mai, sorride sempre, anche se non amarezza”.

La dedica d’amore di Ermal Meta all’Italia, postata sul suo account Instagram nel giorno del 26esimo anniversario del suo arrivo via mare nel nostro Paese, è intensa e bellissima. Dovrebbero leggere tutti le sue parole, e imparare a trattarla con il giusto rispetto e devozione, soprattutto quelli che, come scrive Meta, non hanno dovuto faticare per farsi amare da lei. E forse per questo non ne apprezzano il vero valore.