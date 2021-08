Enrico Brignano, la lettera al padre scomparso che commuove tutti

editato in: da

Enrico Brignano è da poco diventato padre per la seconda volta. Innamorato e felicissimo sta, quindi, vivendo uno dei momenti più sereni della sua vita. La sua famiglia è sempre al suo fianco e lui non potrebbe volere nient’altro. Non dimentica, però, una persona per lui importantissima che, però, purtroppo non c’è più da tanto tempo: il padre Antonino.

Il 20 giugno scorso, Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori-bis. Dopo Martina, infatti, è venuto al mondo il piccolo Niccolò, che a breve compirà il suo primo mese di vita. E proprio a pochi giorni da questo evento, l’attore si è guardato indietro e con una bellissima lettera che ha condiviso sui social si è rivolto al suo papà, che ormai non c’è più da esattamente dieci anni.

Al padre Antonino, Enrico ha voluto parlare come fosse dall’altra parte del piccolo schermo. A Instagram ha così consegnato i suoi pensieri e, per prima cosa, ha voluto ribadire che la mancanza è ancora forte, non solo per lui, ma anche per mamma Anna e il fratello Rino.

Al padre, poi, ha voluto raccontare qualche dettaglio della sua vita. Dal chilo di troppo preso di recente, ai suoi futuri progetti lavorativi. Ma è alla sua famiglia che dedica le parole più tenere, a Niccolò, che come secondo nome ha proprio quello del nonno, a Martina, che ha imparato a colorare senza uscire fuori dai bordi, a Flora Canto, sua moglie di cui è innamoratissimo e che avrebbe tanto voluto fargli conoscere.

Ho talmente tante cose da dirti che non so da dove cominciare… Ah sì, tra qualche giorno Niccoló farà un mese, e Martina sa colorare senza uscire dai bordi… Flora è Fantastica, dovresti conoscerla un giorno.

Scrivere la lettera non deve essere stato facile per Brignano. Il dolore è ancora molto forte e lui non lo nega, ammettendo che mentre scriveva le lacrime colavano copiose sulla tastiera. Le sue parole hanno commosso tutti, dai numerosi fan che nella lettera hanno potuto ritrovare anche i propri sentimenti, ai colleghi, che immediatamente gli hanno fatto sentire tutto l’affetto possibile.

E subito dopo il commento di Flora, un semplice cuoricino rosso che vale più di mille parole, arriva anche quello di Mara Venier: “Enrico, mi hai fatto piangere!”. E, sicuramente, diverse lacrime di commozione saranno cadute a chi, dando una semplice sbirciatina su Instagram, si è trovato di fronte a questa lettera così profonda e così emozionante.