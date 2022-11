Emma stravolge il look per un effetto naturale: “I cambiamenti sono necessari”

Fonte: ANSA Emma Marrone, come ha stravolto il suo look

Ci sono momenti della vita in cui si ha voglia di cambiare, di tracciare una linea tra il prima e il dopo. Per noi donne questo dediderio di cambiamento spesso si traduce con un cambio di look. Così ha fatto Emma Marrone che, non solo ha deciso di modificare il suo aspetto, ma lo ha letteralmente stravolto puntando a un effetto più naturale. E così si è mostrata in un post su Instagram, aggiungendo nelle storie una spiegazione: “I cambiamenti sono necessari”.

L’abbiamo conosciuta bionda, con un colore di capelli caldo e dorato. Magari nel tempo ha giocato con le lunghezze, ha sfoggiato acconciature e pieghe diverse, ma non ha mai stravolto più di tanto il suo look. Fino ad adesso: Emma Marrone si è mostrata ai suoi follower su Instagram con un nuovo colore e un nuovo taglio che le stanno benissimo.

Un castano caldo, accompagnato da un taglio corto che le incornicia il volto: è ritratta così Emma Marone nello scatto che ha pubblicato sulla sua bacheca social. Un’immagine accompagnata dalle parole “Come si cambia“, che sono anche quelle del titolo di una delle più belle e celebri canzoni cantate da Fiorella Mannoia che nel ritornello ci ricorda: “Come si cambia per non morire, come si cambia per amore, come si cambia per non soffrire, come si cambia per ricominciare”.

Nelle storie, invece, Emma ha spiegato: “Addio ricrescita, benvenuti capelli sani. I cambiamenti sono necessari. Adesso sono davvero Real Brown”, facendo riferimento al suo nome su Instagram. Negli ultimi tempi Emma sfoggiava i capelli molto lunghi e biondissimi, quindi il taglio radicale e la scelta del castano sono davvero un grande cambiamento.

Che è piaciuto anche a fan e altri personaggi del mondo dello spettacolo: se si scorrono i commenti – infatti – si possono leggere tantissimi complimenti. E in effetti Emma sta davvero bene anche castana, merito del bellissimo viso e di quello sguardo che non passa di certo inosservato.

Emma, il grande dolore per la morte del papà

Ogni vita è fatta di cambiamenti: tra questi ci sono anche i grandi dolori, modifiche che non si sarebbero volute e che hanno lasciato ferite profonde. Emma, negli ultimi mesi, ha vissuto una sofferenza profonda, tra le più dure, ovvero la perdita di suo papà che è mancato il 5 settembre a causa di una malattia contro la quale combatteva da qualche tempo. “Un grande papà” lo ha definito Emma durante una masterclass tenuta durante l’ultima Festa del Cinema di Roma e, nella medisima occasione, ha detto: “Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine“”. Segnale, questo, di un grandissimo affetto.

Emma, le nuove avventure di lavoro

Emma Marrone in questi mesi ha vissuto anche nuove sfide di lavoro. Infatti, dopo le esperienze nei film Gli anni più belli e nella serie tv A casa tutti bene, è stata la protagonista della pellicola Il ritorno di Stefano Chiantini, presentata all’ultima Festa del Cinema di Roma. E poi, tra i nuovi progetti, non si può dimenticare il documentario su di lei, Sbagliata – Ascendente Leone, in arrivo su Prime Video dal 29 novembre.

Recitazione, musica, televisione: Emma Marone ha un grande talento e lo sta dimostrando in sempre più ambiti. E anche nell’esporsi in prima persona su questioni delicate, come ha fatto di recente in merito alla possibilità di una donna single di diventare madre e sul gender gap.