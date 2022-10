“Sono stata al suo fianco fino alla fine”: Emma Marrone parla per la prima volta dell’addio al padre

Fonte: IPA Emma Marrone alla Festa del Cinema di Roma

Ormai è ufficiale: Emma Marrone non è solo una cantante ma un’attrice a tutti gli effetti. A dimostrarlo non è stata solo la sua bella interpretazione nel film Gli anni più belli e nella serie tv Sky A casa tutti bene ma anche l’accoglienza che ha avuto la sua ultima fatica da grande schermo alla Festa del Cinema di Roma.

Durante la kermesse, l’attrice ha presentato nella sezione autonoma e parallela Alice nella Città il film Il ritorno di Stefano Chiantini di cui è la protagonista e ha anche tenuto una Masterclass durante la quale ha per la prima volta parlato in pubblico della recente perdita del padre.

Emma Marrone: “ho avuto un grande papà”

Rosario Marrone, papà amatissimo di Emma, è venuto a mancare il 5 settembre scorso ma la sua malattia, ha svelato Emma, l’aveva messo a dura prova già da mesi, proprio mentre lei era sul set de Il ritorno.

“Portare avanti tutto non è stato semplice ma ho avuto un grande papà” ha affermato l’atto-cantante con la voce rotta durante la Masterclass che ha tenuto alla Festa del Cinema di Roma “quando giravo il film era già ammalato, e ringrazio tutte le persone sul set che mi hanno aiutato. Ho avuto la possibilità un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui”.

“Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine” ha confessato la Marrone che è fierissima del rapporto speciale che la legherà per sempre al padre “ascoltando le storie di tante ragazze che sono state rifiutate dai genitori, mi rendo conto che mio padre invece mi ha accompagnato fino a qui e mi accompagnerà per sempre; mi ha dato tanto”.

Oltre all’amore per il papà, Emma ha parlato anche della mamma che ha definito una donna dal grande senso della dignità ed elegantissima: “mi ha insegnato a prendermi cura di me più internamente che esternamente. È una donna pratica, che si è dedicata interamente a noi facendo tanti sacrifici. È la mamma più bella del mondo”.

“Per gli anni più belli non ho voluto soldi”, Emma Marrone e i retroscena sul suo debutto da attrice

Come sottolineato, Emma Marrone ha debuttato come attrice grazie alla pellicola Gli anni più belli diretta da Gabriele Muccino che poi l’ha voluta anche per il reboot “seriale” del suo film A casa tutti bene.

Quello che nessuno sapeva, e che Emma ha rivelato alla Festa del Cinema di Roma, è che per il suo ruolo nello show non ha voluto alcun cachet.

“Per Gli anni più belli non ho voluto il compenso” ha voluto sottolineare la cantante “mi sembrava già una ricchezza infinita avere quell’opportunità di crescita e di lavoro e poi” ha proseguito “ho pensato che se mi avessero stroncato, almeno potevo dire di averlo fatto gratis. Mi sono anche un po’ protetta”.

Dopo diverse avventure come attrice, Emma ha anche dichiarato che per ora si prenderà un pausa dal set per la produzione del suo nuovo album di cui ha già pronti i testi di alcune canzoni che, ovviamente, i suoi fan non vedono l’ora di ascoltare.