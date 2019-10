Emma Marrone, la prima foto su Instagram dopo l’operazione

editato in: da

Emma Marrone torna su Instagram con una foto in cui sorride insieme a Paola Turci.

La cantante pugliese ha superato un momento particolarmente difficile, ma ce l’ha fatta e oggi il suo sorriso è tornato, più bello che mai. Qualche settimana fa Emma aveva fatto preoccupare molto i fan, annunciando che non sarebbe stata presente a un concerto previsto a Malta a causa di alcuni problemi di salute. Il pensiero di tutti era andato alla sua lotta contro il tumore iniziata dieci anni fa, poco prima di sbarcare ad Amici e raggiungere il successo.

Dopo un lungo silenzio, fra i messaggi d’amore dei colleghi e gli attacchi crudeli degli haters, Emma era tornata a parlare su Instagram, annunciando di essersi operata e di stare bene. Oggi la cantante sta affrontando la convalescenza, ma sembra serena. Lo dimostrano alcune foto del settimanale Oggi in cui si dedica allo shopping a Milano, ma soprattutto una foto pubblicata nelle Stories di Paola Turci.

Le due cantanti sono molto amiche e qualche giorno fa la Turci aveva difeso Emma dagli attacchi, scagliandosi contro i suoi haters. In queste ore l’artista ha postato uno scatto in cui è insieme alla Marrone. “La mia make-up artist è una gran gnocca” ha commentato mostrando ai fan uno scatto in cui l’amica e collega la trucca, sorridendo alla fotocamera.

Nell’immagine Emma sembra molto rilassata e felice. Le difficoltà sono ormai alle sue spalle e la cantante ha ritrovato il sorriso e la serenità. “Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre – aveva scritto nel suo ultimo post Instagram in cui annunciava di essersi operata -, è stata dura…ma è andata!”.

“Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze – aveva aggiunto -, ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.

Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito […] La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura – aveva confessato -. Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”.