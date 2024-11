Elton John, ancora problemi di salute: “Ho perso la vista dall’occhio destro”

Elton John non sta ancora bene e non è riuscito a recuperare la vista, come raccontato in un'intervista a Good Morning America

Fonte: Getty Images Elton John

Elton John non sta bene e per la prima volta dopo mesi, nel corso di un’intervista rilasciata a Robin Roberts nel talk Good Morning America, ha dato qualche aggiornamento in merito alle sue condizioni di salute. Un’infezione agli occhi contratta mentre trascorreva l’estate nel sud della Francia ha compromesso fortemente la sua vista, al punto da averla (momentaneamente) perduta dall’occhio destro. Nonostante tutto, però, l’icona britannica continua a dedicarsi al proprio lavoro, a rilento ma sempre con grande gioia e gratitudine.

Elton John, ancora problemi agli occhi

Robin Roberts a Good Morning America ha avuto l’onore di intervistare Sir Elton John. Un modo per celebrare un’icona e il suo nuovo progetto – il documentario Elton John: Never Too Late in arrivo su Disney Plus – ma anche per aggiornare i telespettatori (e i fan del cantautore) sulle sue condizioni di salute.

Era già noto che non fossero delle migliori. Lo scorso settembre in un post era stato lo stesso artista a parlarne per la prima volta:

“Durante l’estate ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato solo una vista limitata in un occhio. Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista ritorni all’occhio colpito. Sono così grato all’eccellente team di dottori e infermieri e alla mia famiglia, che si sono presi così tanta cura di me nelle ultime settimane”.

La situazione non è migliorata

La situazione purtroppo non è migliorata e, stando alle sue ultime parole nel corso dell’intervista, la ripresa è ancora lontana. “È da un po’ che non faccio niente. Devo solo alzarmi dal divano. Purtroppo ho perso la vista dall’occhio destro a luglio, perché ho avuto un’infezione nel sud della Francia. Sono quattro mesi che non ci vedo più. Il mio occhio sinistro non è il massimo”.

Non ha perso le speranze ed è grande la fiducia nei medici che lo seguono, ma resta il rammarico di non poter agire e lavorare come vorrebbe: “Sono un po’ bloccato al momento, perché posso fare qualcosa del genere [si riferisce all’intervista, ndr], ma andare in studio e registrare, non lo so. Perché non riesco a vedere un testo per iniziare. Stiamo provando a cercare di migliorare la situazione, ma al momento è su questo che ci stiamo concentrando. Non è mai una fortuna che succeda qualcosa del genere. Mi ha un po’ spiazzato e non riesco a vedere niente. Non riesco a leggere niente, non riesco a guardare niente”.

Il documentario Elton John: Never Too Late

È naturale che voglia tornare in forma, per sé stesso, per i fan ma soprattutto per i figli. Intanto, però, Sir Elton John sta per donare al mondo un documentario che ripercorre la sua carriera, dagli esordi ai concerti più iconici, in un’altalena di alti e bassi dal quale è sempre uscito vittorioso.

Never Too Late, disponibile a breve sulla piattaforma Disney Plus, comprende anche un brano inedito dell’artista, scritto a quattro mani con Brandi Carlile, ed è girato nel corso del suo ultimo concerto in Nord America, al Dodger Stadium di Los Angeles, tenutosi nel novembre 2022.