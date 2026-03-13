Elton John, seri problemi di salute. Il marito rivela: “Sta lottando”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Elton John e David Furnish

Da poco più di un anno, Elton John ha perso la vista all’occhio destro a causa di un’infezione. Lontano dal palco e con una vita sempre più ritirata, è il marito David Furnish a svelare le condizioni di salute del cantante. “Sta benissimo. Sta lottando” racconta il compagno, che si prepara ad accompagnare Elton a una grande festa in occasione degli Oscar.

Il marito svela le condizioni di salute

Domenica 15 marzo, in occasione degli Oscar, si terrà una serata di gala organizzata dall’Elton John AIDS Foundation. Il cantante britannico sarà presente assieme al marito David Furnish che, intervistato dalla rivista Variety, ne ha svelato le condizioni di salute. “Sta benissimo. Sta lottando. Si tiene impegnato e va avanti. – ha raccontato – È felice di stare a casa con i nostri figli. Amiamo molto essere genitori, amiamo la nostra famiglia e amiamo stare insieme, e questo è tutto per noi”.

David Furnish e Elton John si conobbero a una cena tra amici nell’ormai lontano 1993. La popstar si innamorò immediatamente di colui che all’epoca lavorava come dirigente pubblicitario: “Era molto ben vestito, molto timido”. Nel giorno in cui entrarono in vigore le unioni civile nel Regno Unito, il 21 dicembre 2005, Elton e David si unirono civilmente. Nel 2014, quando fu reso legale il matrimonio omosessuale, si sposarono.

A coronamento del loro amore anche due bambini, ormai grandi. La coppia ha avuto due figli tramite madre surrogata: Zachary Jackson Levon, nato il giorno di Natale del 2010, e Elijah Joseph Daniel, arrivato l’11 gennaio 2013.

Come sta Elton John

Elton John ha 78 anni e qualche acciacco legato all’età, forse anche qualcuno in più. Alla première del documentario a lui dedicato, un paio di anni fa, aveva scherzato: “Non mi è rimasto molto. Non ho tonsille, adenoidi o appendice. Non ho la prostata. Non ho l’anca destra, né il ginocchio sinistro. In effetti, l’unica cosa che mi è rimasta è l’anca sinistra. Ma sono ancora qui”.

Nel novembre 2024 il cantante ha rivelato di aver perso la vista all’occhio destro: “Purtroppo, ho perso la vista all’occhio destro lo scorso luglio, a seguito di un’infezione contratta mentre ero in Francia. Sono ormai quattro mesi che non ci vedo più. E il mio occhio sinistro non è al massimo”. Da allora Elton John, conclusa alla grande la carriera con il Farewell Tour che lo ha portato sui palchi di tutto il mondo, ha smesso di esibirsi, dedicandosi a tempo pieno alla propria famiglia e alle numerose associazioni filantropiche di cui è a capo.

Le difficoltà non mancano, ma il baronetto del pop non perde il sorriso. “Sono un ottimista per sempre, al momento ho una cattiva vista. – confidò intervistato dal Guardian – Ci sono stati giorni in cui sono stato infelice, ma poi penso a quanto sono fortunato, ho un nuovo rispetto per le persone con problemi di vista, ma ho una vita fantastica e spero che la mia vista migliorerà. Ho sconfitto la dipendenza, i problemi di salute e ora riesco a rialzarmi”.