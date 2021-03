Elle Macpherson senza veli in piscina: a 56 anni è ancora “The Body...

editato in: da

Elle Macpherson: “The body” bionica a 56 anni

Al mondo ci sono le donne normali, quelle che dopo l’arrivo degli “anta” si trovano inevitabilmente a fare i conti con sbalzi umorali, cedimenti e crolli di varia natura, piscologici ma soprattutto fisici. E poi ci sono le miracolate, i casi da studiare, vale a dire quelle che benedette dalla natura e dal dna, a 40, 50, 60 anni continuano a esibire lo stesso fisico, magro, tonico e slanciato dei 20. Perché se sul viso e i connotati si può intervenire chirurgicamente, sul corpo non è così semplice. E hai voglia a sfiancarti ci palestra, squat, addominali. Il crollo è inevitabile. Ma per loro la gravità sembra avere altre leggi e tempi.

Una su tutte, l’ex super top model australiana Elle Macpherson. 182 cm di altezza e delle gambe infinite. Una che già ai tempi del suo apice nel mondo della moda, era stata soprannominato “The Body“, il corpo per le misure perfette e la fisicità pazzesca.

Oggi, se Kate Moss, Carla Bruni, Christy Turlington, per quanto ancora bellissime mostrano alcuni segni dell’età, lei, Elle, due figli e 56 anni (57 a marzo 2021) continua ad essere la dea degli anni ’90.

A chi le chiede quali siano i suoi superpoteri, lei risponde ridendo che il merito va, oltre ad una innegabile fortuna genetica al famoso super Elixir di cui fa uso, accompagnato da una dieta alcalina che segue ormai da anni. Elle ha anche affermato di non aver mai fatto uso di ritocchi. Tra i segreti della sua bellezza, oltre a una dieta attenta e sana, anche tanto sport.

Intanto Elle, giusto per rimarcare la sua fortuna e il suo titolo, ha postato sul proprio account Instagram una foto che la ritrae senza veli in piscina, mostrandosi in tutta la sua eterna bellezza.

A quasi 57 anni è ancora, indiscutibilmente, “The Body”. E non ce n’è per nessuna…