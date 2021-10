Eleonora Daniele è più bella ed elegante che mai all’evento della Croce Rossa

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Eleonora Daniele ha sfoggiato un look meraviglioso in occasione dell’evento Charity sostenuto dalla Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma 2021. La conduttrice di Storie Italiane ha scelto un abito lungo nero che l’ha mostrata al massimo della sua forma. Un vestito molto raffinato e particolare, assolutamente impeccabile.

Eleonora Daniele, look in nero al Charity Event

La conduttrice Eleonora Daniele ha posato per il red carpet dell’evento Charity con un sorriso smagliante. Tra i dettagli che hanno impreziosito il suo look, troviamo anche il make-up semplice e un’acconciatura morbida, che ha esaltato i lineamenti del suo volto, molto dolci.

Erano presenti anche Il Volo – Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble – Flora Canto ed Enrico Brignano, Tosca. L’impegno di sensibilizzazione ha coinvolto il mondo dello spettacolo: il trio de Il Volo ha ricevuto un premio dalla Croce Rossa Italiana per l’impegno nell’aver condiviso messaggi positivi e di sostegno alle nuove generazioni in un momento tanto difficile come quello della Pandemia di Covid-19.

Il Charity Event per l’inclusione, l’aggregazione e il benessere

Il Charity Event, promosso dal Gruppo Barletta insieme alla direzione organizzativa di Agnus Dei di Tiziana Rocca, si è tenuto in totale sicurezza: sono state osservate le norme basilari, come il distanziamento sociale, l’obbligo di usare i dispositivi di protezione. Guidato da Eleonora Daniele, il presidente del comitato d’onore è stata Sarah Ferguson, Duchessa di York.

L’impegno di Eleonora Daniele

La Daniele si è sempre contraddistinta per l’eleganza innata, per uno stile molto sobrio, in grado di lasciare sempre senza fiato. Il suo impegno nei confronti dei più deboli non è mai venuto meno: in occasione di un’intervista nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, aveva sottolineato l’importanza di aiutare gli altri. Ha sempre lottato contro il pregiudizio e i soprusi.

“Aiutare gli altri per me è molto di più di un gesto: è una missione. Per me esiste solo la capacità e la forza di lottare per le persone che stanno male e che soffrono. Non è un qualcosa che faccio per chissà quale motivo, sono cresciuta così: sono stata abituata in questa maniera”. Nel corso dell’intervista aveva anche svelato il suo desiderio più grande, ovvero quello di diventare una missionaria. Ed ecco perché è stata perfetta al Charity Event: non poteva non essere presente a un’iniziativa in cui si promuovono l’attenzione e il sostegno verso il prossimo.