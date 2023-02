Elena Sofia Ricci rompe il silenzio su Instagram: la verità sul presunto flirt

Fonte: IPA Rome Film Fest: Elena Sofia Ricci, garanzia di eleganza sul red carpet (con la figlia Maria)

È molto raro che Elena Sofia Ricci prenda la parola sui social, ma stavolta è stata un’azione necessaria. Si è parlato a lungo dell’amicizia speciale tra l’attrice e il giovane collega Gabriele Anagni, rapporto che le avrebbe permesso – a detta di alcuni – di superare il difficile momento legato alla separazione dal marito Stefano Mainetti, peraltro mai confermata né smentita. La protagonista di Fiori sopra l’inferno ci ha tenuto a far chiarezza, condividendo su Instagram un video dal piglio certamente ironico, ma che non nasconde l’amarezza per la facilità con cui le fake news trovano terreno fertile sul web.

Elena Sofia Ricci ironizza sul flirt con Gabriele Anagni

Sullo sfondo il bellissimo teatro di Stradella, in provincia di Pavia. E in primo piano lei, Elena Sofia Ricci in tutto il suo splendore acqua e sapone e sì, con il naturale disordine tipico di chi è impegnata col lavoro e non ha tempo (né voglia) di perder tempo a farsi trucco e parrucco. Per quello, in fondo, ci sarà tempo in scena con lo spettacolo La dolce ala della giovinezza che la Ricci porta in tournée nei teatri d’Italia ormai dal 2021.

Proprio dietro le quinte della pièce teatrale, a detta del settimanale Oggi, sarebbe nata un’amicizia speciale tra l’attrice e il giovane collega Gabriele Anagni, volto già noto in tv grazie a prodotti di successo come Un medico in famiglia e Un posto al sole. L’amore per la recitazione in comune e ben 29 anni di differenza tra i due: i presupposti per un nuovo amore che potesse farle dimenticare il difficile periodo della separazione da Stefano Mainetti dopo 19 anni di vita insieme. Divorzio che, tra l’altro, l’attrice non ha mai confermato né smentito.

La Ricci ha risposto su Instagram con un video ironico, ma non troppo. “Ti sembra una cosa normale che devo venire a sapere dal web che noi abbiamo una storia?”, così ha apostrofato Anagni con la eco divertita del resto del cast pronto a fare battute alle sue spalle.

Elena Sofia Ricci risponde a tono contro le fake news

Un momento di sana ironia per esorcizzare un sentimento tutt’altro che positivo. Elena Sofia Ricci non ha nascosto la sua amarezza e anche un filo di rabbia (più che doverosa) nei confronti di chi ha contribuito a lanciare un’indiscrezione del genere sul suo conto, così come su quello del giovane attore, reo di esserle vicino sul lavoro.

“È stato molto divertente – prosegue l’attrice nel video condiviso su Instagram -, abbiamo riso e abbiamo scherzato su questa cosa, però bisogna stare un po’ attenti quando si danno queste notizie un po’ così, senza nessun tipo di fondamento. Perché magari io mi ci sono anche divertita (…) ma magari qualcuno vicino a me, magari le mie figlie [Emma Quartullo e Maria Mainetti, ndr] non sono state troppo contente di sapere una cosa del genere che, tra l’altro, è una fake news senza precedenti. (…) Gabriele è come un figlio per me, ha l’età delle mie figlie (…) questa cosa è veramente molto grave. Non si può giocare così con le persone”.

Nessun nuovo amore all’orizzonte, solo l’adrenalina in attesa di andare di nuovo in scena.