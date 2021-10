Chi è Dominique Devenport, l’erede di Romy Schneider nella serie-evento Sissi

Si chiama Dominique Devenport, ha solo 25 anni, ma è pronta ad entrare nei cuori di numerosi fan in tutto il mondo. Attrice bellissima e talentuosissima, sta infatti per arrivare sul piccolo schermo indossando le vesti sontuose dell’Imperatrice più famosa di tutte: Sissi.

Chi è Dominique Devenport, l’erede di Romy Schneider

Dominique sarà quindi l’erede di Romy Schneider, che prima di lei è stata l’imperatrice Elisabetta d’Austria. Lei, svizzero – americana, è determinata più che mai e non teme l’inevitabile confronto con la celebre attrice. Una sfida non facile da sostenere, ma che potrebbe farle guadagnare una grande fama a livello mondiale.

Classe 1996, Dominique Devenport è giovanissima. Non c’è da stupirsi, quindi, che alle spalle abbia ancora poche esperienze lavorative di rilievo. Ha preso parte, però, già a produzioni cinematografiche e televisive, come Treno per una notte per Lisbona e Nebelgrind.

La serie Sissi è dunque per lei il primo vero banco di prova per poter dimostrare tutte le sue qualità. Il personaggio, non c’è dubbio, l’ha entusiasmata. Si è infatti detta felice di poter interpretare il ruolo dell’Imperatrice e di poterne portare sul piccolo schermo i sogni, le speranze, la forza e le sofferenze.

Nella serie, che è stata prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film e che sarà presentata in anteprima mondiale a Canneseries, Dominique Devenport è affiancata dall’affascinante Jannik Schümann, attore tedesco che interpreta, invece, il ruolo dell’Imperatore Franz. I due, insieme, faranno rivivere la storia d’amore reale più conosciuta e amata.

Sissi, la serie-evento più attesa: in onda su Canale 5

Sissi è già tra le serie tv più attese dell’anno in tutta Europa: la curiosità per questa produzione è infatti alle stelle. Mediaset se ne è aggiudicata i diritti e, pertanto, andrà in onda su Canale 5 prossimamente in esclusiva assoluta.

La serie è composta da ben 6 episodi dalla durata di un’ora ciascuno che ripercorrono tutta la vita di Elisabetta di Baviera, dall’incontro con Franz fino all’incoronazione come Imperatrice d’Austria. Per il pubblico di Canale 5 sono dunque in arrivo grandi emozioni. Dominique Devenport riuscirà a conquistare i telespettatori e ad eguagliare la magistrale interpretazione di Sissi dell’indimenticabile Romy Schneider?