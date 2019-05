Domenica In, dopo il “no” di De Filippi, Mara invita la Marcuzzi (e il suo ex)

editato in: da

Mara Venier, avrà pure dovuto rinunciare ad ospitare Maria De Filippi, ma oggi a Domenica In ha accolto un’altra conduttrice Mediaset.

Se la regina di Amici ha dato forfait a zia Mara, la Venier oggi si è circondata di vecchie conoscenze: dall’ex amore Jerry Calà , ad Alessia Marcuzzi, che ha presentato il suo libro e si è raccontata senza filtri.

L’ex presentatrice dell’Isola dei Famosi non ha mai sgomitato per farsi avanti nel mondo dello spettacolo, eppure la sua passione era talmente tanta, che un’amica della madre la convinse a portare la figlia, allora 17enne ai suoi primi provini. Da allora, quella ragazza non si è più fermata.

Ma Mara Venier sa che il lavoro, per quanto importante, è solo una parte della vita della conduttrice romana, e la signora della domenica sa bene quali corde toccare per farla emozionare.

Ecco allora le immagini del suo matrimonio: Alessia vestita di bianco, portata all’altare dall’imprenditore Paolo Calabresi Marconi.

Paolo è l’unico che mi ha sposato: ha preso quella gatta selvatica e un po’ pazzerella che ero e l’ha addomesticata. Ci conoscevamo da tempo, ma non c’eravamo ancora accorti l’uno dell’altra. Poi è successo. Come mi ha conquistata? Mi lascia libera di fare quel che voglio: io sono molto gelosa, lui no, per questo lo amo.

Alessia Marcuzzi era già madre quando ha incontrato Paolo, ma ciò non è stato un problema. “Lui si è preso il pacchetto completo: una donna con due figli, una di 2 anni, e un adolescente, ed è entrato nella nostra vita in punta di piedi.”

La conduttrice ha un legame fortissimo con i figli Tommaso, oggi diciottenne, nato dall’amore con Simone Inzaghi, e Mia, figlia di Francesco Facchinetti: una grande famiglia in cui Paolo si è ben integrato.

Siamo una famiglia allargata e felice. Io adoro le compagne di Simone e Francesco e i loro figli, e i bambini vanno tutti d’accordo tra loro. Andiamo anche in vacanza insieme. Sono grata alla vita, per tutto quello che ho.

E a proposito di buoni rapporti con gli ex, Mara Venier ospita l’ex marito Jerry Calà. La complicità tra i due ex coniugi è evidente, mentre cantano insieme le hit degli anni ’70. Jerry, galante, regala alla sua Mara una rosa. Il legame tra i due, dopo il breve matrimonio, è cambiato, ma non si è mai interrotto. Alla fine dell’esibizione dello showman, Mara, visibilmente emozionata, rivela: “Il nostro è un rapporto bellissimo. È finito qualcosa, ma ora abbiamo altro, siamo come fratelli”.

Negli studi Rai, oggi pomeriggio, ospite anche la ex deputata Nunzia De Girolamo, a parlare di sé e anche dell’esperienza a Ballando con le Stelle, dove recentemente si è scontrata con Selvaggia Lucarelli. Anche per la De Girolamo non sono mancate le emozioni: Mara Venier ha mandato in onda un video della figlia che, imitando la voce fuori campo di Ballando, premiava la mamma con tutti 10. Sulle polemiche invece, non è voluta tornare, dichiarando che ciò che realmente le interessa è il giudizio della figlia, e non quello dei giurati del dance show.