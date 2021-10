Domenica In, Myrta Merlino e il grande amore: come ha conquistato Tardelli

Sorridente, determinata ed elegante, Myrta Merlino si è raccontata a Mara Venier durante Domenica In, ripercorrendo non solo i suoi successi e la sua carriera e portando alla luce la sua grande passione per il lavoro, ma anche aprendo il suo cuore e mostrando il suo lato più intimo.

Myrta Merlino, commozione con Mara Venier

È stata un’intervista profonda, fatta di tanti momenti di commozione, quella che la Venier ha fatto a Myrta Merlino. La giornalista si è raccontata senza riserve, parlando del rapporto che aveva con la madre Annamaria Palermo, venuta a mancare circa quattro anni fa.

Un rapporto profondo sì, ma fatto anche di alcune difficoltà. Se inizialmente soffriva un po’ per la personalità forte della madre, crescendo l’ha apprezzata tantissimo e, soprattutto nell’ultimo anno che hanno vissuto insieme, si sono legate tantissimo.

Era una mamma faticosa per una bambina. Poi è diventata la Mamma dell’età adulta, che mi ha insegnato la libertà. […] È stato molto difficile riprendere a vivere senza di lei. È un buco nero che uno ha dentro. Io da questo buco nero, piano piano, ho iniziato a sentire la sua voce che mi parlava.

Myrta Merlino, l’amore a 46 anni: la sua storia con Tardelli

Ma la Merlino non è solo figlia, è anche mamma. Avere figli da crescere e lavorare non è stato facile e per questo ha fatto delle pesanti rinunce. Il grande amore se l’è concesso solo a 46 anni. Nonostante le relazioni importanti con i padri dei suoi figli, Myrta ha infatti ammesso di essersi sentita veramente libera di abbracciare i suoi sentimenti con il suo attuale compagno, Marco Tardelli.

L’amore tra Marco e Myrta è nato da una amicizia durata tantissimi anni. Solo dopo essersi conosciuti a lungo, hanno deciso di provare a dare una svolta al loro rapporto:

La nostra amicizia – ha affermato Tardelli – si è trasformata in amore perché sapevamo stare insieme. Mi faceva ridere, era simpatica, è quello che mi ha dato la spinta a rischiare. […] Una sera lei mi ha detto: “Mettimi alla prova” e io l’ho messa alla prova.

Tardelli, che conosceva da tempo la Merlino, amica della sua ex compagna, non era infatti sicuro di iniziare a frequentarla, temendo che al corteggiamento non ci sarebbe stato un seguito se non un eventuale danneggiamento dell’amicizia.

Così però non è stato e, insieme, Marco e Myrta hanno trovato non solo l’amore, quello più grande, ma hanno costruito i loro equilibri, la loro complicità e la loro serenità. La personalità della Merlino, insomma, è stata per Tardelli irresistibile. Così sono diventanti una delle coppie più amate e stimate del mondo dello spettacolo.