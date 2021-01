Domani è Domenica, Samanta Togni annuncia il nuovo programma su Instagram

editato in: da

Samanta Togni debutterà presto con un programma tutto suo: si intitola Domani è Domenica, e andrà in onda ogni sabato alle 12.00, a partire dal 13 febbraio su Rai 2. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha annunciato la bella novità su Instagram.

“Felice di comunicare la mia nuova avventura!”, ha scritto. Ad anticipare la notizia è stato il sito TvBlog, che ha descritto il nuovo programma come “un rotocalco settimanale che punta ad essere sospeso tra tradizione e innovazione”. Domani è Domenica sarà un viaggio nella cucina, nei libri e nei ricordi, attraverso collegamenti con varie parti dell’Italia che permetteranno di scoprire cosa fanno e cosa facevano gli italiani durante il loro tempo libero, suggerendo al pubblico a casa come passare in modo diverso i loro fine settimana.

Accanto a Samanta Togni, già impegnata sempre su Rai 2 con I Fatti Vostri, ci sarà Angelica Sepe (già vista a La Prova del Cuoco), mentre è saltata la partecipazione di Claudio Lippi, che sembrava essere destinato ad affiancare la ballerina nel nuovo programma.

I fan ovviamente non hanno fatto mancare il loro sostegno alla loro beniamina, tra i complimenti e gli in bocca al lupo per il nuovo progetto che la vede come conduttrice. “Samanta Togni te lo meriti. Ti seguirò di sicuro. In bocca al lupo. Sei il top”, ha scritto un utente sul suo profilo Instagram. “Una conferma dietro l’altra“, ha commentato un altro fan.

Il pubblico da settembre ha avuto modo di apprezzare la Togni accanto a Giancarlo Magalli ne I Fatti Vostri: dopo tanti a Ballando con le Stelle, la Togni ha deciso di dare una svolta alla sua carriera. Ha lasciato il programma di Milly Carlucci per darsi alla conduzione, sostituendo Roberta Morise nella nota trasmissione di Rai 2.

E riguardo al programma che le ha dato la notorietà, ospite da Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco, la ballerina aveva parlato della sua partecipazione in futuro allo show della Carlucci. Samanta aveva replicato al conduttore con la frase “Io quando volto pagina, volto pagina”, riconoscendo l’importanza che ha avuto il programma nella sua vita e dichiarando che lo avrebbe guardato con tanta curiosità.